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Çarptı, metrelerce sürükledi, arkasına bile bakmadan kaçtı - Son Dakika

Çarptı, metrelerce sürükledi, arkasına bile bakmadan kaçtı

12.02.2022 09:39

İzmir'in Buca ilçesinde karşıya geçmek isteyen Kadir Yula'ya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşamını yitiren Yula metrelerce sürüklenirken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Buca'da saat 02.30 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi Doğuş Caddesi numara 66 önünde iddiaya göre, Y.K.'nın (25) kullandığı kiralık otomobil, Tınaztepe Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Kadir Yula'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yula metrelerce sürüklenirken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kiralık otomobille çarptığı yayayı metrelerce sürükledi, arkasına bile bakmadan kaçtı

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yula'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kadir Yula'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli· Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kiralık otomobille çarptığı yayayı metrelerce sürükledi, arkasına bile bakmadan kaçtı

YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Öte yandan polis, Yula'ya çarpan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Y.K.'nın kullandığı kiralık otomobil, 203/25 sokakta terk edilmiş halde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü Y.K.'nın yakalanması çalışmalar sürüyor.

Kiralık otomobille çarptığı yayayı metrelerce sürükledi, arkasına bile bakmadan kaçtı
Kiralık otomobille çarptığı yayayı metrelerce sürükledi, arkasına bile bakmadan kaçtı
Kiralık otomobille çarptığı yayayı metrelerce sürükledi, arkasına bile bakmadan kaçtı
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Tınaztepe, Otomobil, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çarptı, metrelerce sürükledi, arkasına bile bakmadan kaçtı - Son Dakika


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