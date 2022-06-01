Çarptığı 2 öğrencinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çarptığı 2 öğrencinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü tutuklandı

01.06.2022 21:19
Çarptığı 2 öğrencinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü tutuklandı

Uşak'ta iki üniversite öğrencisinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü mahkemece tutuklandı.

Uşak'ta iki üniversite öğrencisinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü mahkemece tutuklandı.

Kaza, geçtiğimiz pazartesi günü Uşak Üniversitesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddialara göre, bir benzinlikte alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Uşak Üniversitesi Gazetecilik 3. sınıf öğrencisi Sude Ürer (23) ve Sanat Tarihi 3. sınıf öğrencisi Mısra Buse Uğurlu'ya (25), Hüseyin Kaya (28) kontrolündeki 64 AH 424 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 öğrenci savrulurken Hüseyin Kaya'nın da direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Taklalar atan araç, benzinlikte park halinde bekleyen tırlara çarparak durabildi. İhbar sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 öğrenci de olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüsü Hüseyin Kaya da ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayrıca araç sürücüsü Hüseyin Kaya'nın da aracı yüksek hızla kullandığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden öğrencilerin cenazeleri Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kan testinde 1.44 promil alkollü olduğu tespit edilen Kaya, bugün hastaneden taburcu olarak adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaya, kırık ayağı nedeniyle adliye merdivenlerini, çevredeki vatandaşlar ve yakınlarının yardımıyla çıktı. Ayrıca Kaya'nın verdiği ifadede yüksek hızlı olduğunu reddettiği, önüne bir karartı çıktığını sonrasında ise gözünün hastanede açtığını söylediği öğrenildi. - UŞAK

Çarptığı 2 öğrencinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü tutuklandı
Çarptığı 2 öğrencinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü tutuklandı
Çarptığı 2 öğrencinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü tutuklandı
Çarptığı 2 öğrencinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü tutuklandı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Cip ile otomobilin karıştığı kaza ucuz atlatıldı Cip ile otomobilin karıştığı kaza ucuz atlatıldı Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü dükkana böyle girdi Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü dükkana böyle girdi
Kaynak: İHA

Üniversite, Tragger, Kaza, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çarptığı 2 öğrencinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
21:18 Ailesiyle birlikte pikniğe giden 7 yaşındaki çocuk ortadan kayboldu! 4 saatlik çalışma sonucunda çocuk evinde bulundu
21:16 Sultanbeyli'de 17 yaşındaki genç kıza cinsel istismar iddiasının şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi
21:11 Türkiye-Pakistan arasında çeşitli alanlarda iş birliklerini içeren 7 anlaşma imzalandı
21:03 Yunanistan'ın provokasyonuna gelerek Türkiye'yi karalamaya çalışan Almanya'ya Türkiye'den sert tepki geldi
20:26 Günlük yayınlanan koronavirüs tablosu artık haftalık yayınlanacak
20:24 Büyükçekmece'deki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
19:21 Maç öncesi Viking kalecisi Patrik Gunnarsson'un kale direklerine yaptığı hareket eleştiri oklarının hedefi oldu
18:41 İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin yetkili isimleri Brüksel'de görüşecek
18:18 Büyükçekmece'deki kazada görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıktı: 70-80 öğrenci vardı, kırmızı araba direk onların üzerine daldı
18:15 Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ali Koç ve Jorge Jesus, Türkçe konuşuyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 21:38:46. #1.11#
SON DAKİKA: Çarptığı 2 öğrencinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement