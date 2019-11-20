Son Dakika Haberleri: Çarptığı ağaç, aracının üzerine devrildi
Son Dakika 3. Sayfa Çarptığı ağaç, aracının üzerine devrildi - Son Dakika

Çarptığı ağaç, aracının üzerine devrildi

6 saat önce

Diyarbakır'da, kamyonetin çarptığı ağaç, aracın üzerine devrildi.

Çarptığı ağaç, aracının üzerine devrildi, System.String[]

Diyarbakır'da, kamyonetin çarptığı ağaç, aracın üzerine devrildi. Kaza anında bölgeden kimsenin geçmemesi, faciayı önledi.


Olay, Yenişehir ilçesi Ofis semti Gevran Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, aracını park etmeye çalışan şoför, yolun kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç aracın üzerine devrilip yola savruldu. Kaza anında bölgeden kimsenin geçmemesi faciayı önlerken, ağaç, belediye ekiplerince kesilerek yoldan kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Yenişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:02 Kaynak: İHA
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