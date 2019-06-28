Çarptığı aracın sürücüsünü öldüren zanlı yakalandı
1 saat önce
Kayseri'de otomobiliyle kovalayarak çarptığı aracı boş araziye devirip sürücüsünü tabancayla vurarak öldüren zanlı yakalandı.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:39 Kaynak: AA
'de otomobiliyle kovalayarak çarptığı aracı boş araziye devirip sürücüsünü tabancayla vurarak öldüren zanlı yakalandı. Kocasinan
ilçesi Yavuz Selim Mahallesi
'nde otomobiliyle kovalayıp çarptığı aracı yol kenarındaki araziye devirip sürücüsü Niyazi Yıldırım
'ı tabancayla öldüren B.B, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kent merkezindeki iş yerinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.
Dün kovalamaca sonucu devrilen otomobilinde tabancayla vurulan Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetmiş, cinayet zanlısı B.B. başka bir araçla kaçmıştı.
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