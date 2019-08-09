Çarptığı bahçe duvarının üzerine çıkan tırın sürücüsü ağır yaralandı
10 dakika önce
Erzincan'da çarptığı düğün salonunun bahçe duvarının üzerine çıkan tırın sürücüsü ağır yaralandı.
Erzincan Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:54 Kaynak: AA
'da çarptığı düğün salonunun bahçe duvarının üzerine çıkan tırın sürücüsü ağır yaralandı. Onur Demir
'in (39) kullandığı 34 FC 2090 plakalı mobilya yüklü tır, Erzincan- Gümüşhane
kara yolunun Yalnızbağ
mevkisinde yol kenarındaki düğün salonuna ait bahçenin duvarına çarparak üzerine çıktı.
Kazada ön bölümü büyük hasar gören çekicide sıkışan sürücü yaralandı.
Demir, itfaiye ve polis ekiplerince araçtan çıkartılıp Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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