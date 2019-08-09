Son Dakika Haberleri: Çarptığı bahçe duvarının üzerine çıkan tırın sürücüsü ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Çarptığı bahçe duvarının üzerine çıkan tırın sürücüsü ağır yaralandı

1 saat önce

Erzincan'da çarptığı düğün salonunun bahçe duvarının üzerine çıkan tırın sürücüsü ağır yaralandı.

Erzincan'da çarptığı düğün salonunun bahçe duvarının üzerine çıkan tırın sürücüsü ağır yaralandı.
Onur Demir'in (39) kullandığı 34 FC 2090 plakalı mobilya yüklü tır, Erzincan- Gümüşhane kara yolunun Yalnızbağ mevkisinde yol kenarındaki düğün salonuna ait bahçenin duvarına çarparak üzerine çıktı.
Kazada ön bölümü büyük hasar gören çekicide sıkışan sürücü yaralandı.
Demir, itfaiye ve polis ekiplerince araçtan çıkartılıp Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Onur Demir, Gümüşhane, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Huawei, yeni işletim sistemi HarmonyOS'u tanıttı
Afrin'deki üs bölgesine saldırı: 2 asker yaralandı Merkez Bankasında deprem! Genel müdürlerin tümü görevden alındı Milletvekili basın açıklaması yaparken depreme yakalandı: Yanındakiler tekbir getirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 14:59:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çarptığı bahçe duvarının üzerine çıkan tırın sürücüsü ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]