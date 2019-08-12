Çarptığı çocuğu, lastiği patlak otomobiliyle hastaneye yetiştirdi

Sivas'ta otomobiliyle seyir halindeyken bir anda karşısına çıkan bisikletli çocuğa çarpan sürücü, yaralı çocuğu lastiği patlak otomobiliyle hastaneye yetiştirdi.

Sivas'ta otomobiliyle seyir halindeyken bir anda karşısına çıkan bisikletli çocuğa çarpan sürücü, yaralı çocuğu lastiği patlak otomobiliyle hastaneye yetiştirdi.



Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre sürücü Ş.Ü., 58 VA 270 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken aniden önüne çıkan bisikletli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü Y.S.Y. yaralandı. Kazada otomobilin lastiği de patladı. Sürücü ambulansın gelmesini beklemeden yaralanan Y.S.Y.'yi annesini ile birlikte kazada lastiği patlayan otomobiliyle hastaneye yetiştirdi.



Öte yandan yaralı çocuğun büyük panik yaşayan annesini sakinleştirmesi ise dikkat çekti. - SİVAS

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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