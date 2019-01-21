Çarptığı Evin Mutfak Bölümü, Kamyonetin Üstüne Çöktü
1 saat önce
TRABZON'un Araklı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, önce elektrik direğine ardından evin kolonuna çarptı.
TRABZON'un Araklı
ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, önce elektrik direğine ardından evin kolonuna çarptı. Kolonun yıkılmasıyla evin mutfak bölümü, kamyonetin üstüne çöktü. Kazada sürücü Tülay Y. ve eşi Sabri Y. yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçesinin Yiğitözü Mahallesi'nde meydana geldi. Tülay Y. (38) yönetimindeki 61 K 8024 plakalı kamyonetin direksiyon kontrolünü kaybedince önce elektrik direğine ardından Yakup Özçiçek'e ait evin odunluğuna girdi. Kamyonet evin kolonuna çarparak güçlükle durabildi. Kazanın şiddetiyle kolon yıkılınca evin mutfak bölümü çöktü. Çöken mutfak bölümü kamyonun üstüne düşerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mutfağın çökmesiyle kamyonette sıkışan sürücü Tülay Y. itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı Tülay Y. ve kamyonette yolcu olarak bulunan eşi Sabri Y. sağlık ekipleri tarafından Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza sonrası olay yerine geldiğini anlatan İrfan Özçiçek, "Büyük bir ses duyduk. Hemen geldik baktık ki kamyon eve çarpmış. Kamyonettekileri çıkardık" dedi.
- Trabzon
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:31 Kaynak: DHA
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