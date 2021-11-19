Çarptığı gece bekçisinin ölümüne neden olan alkollü sürücü hakkındaki soruşturma tamamlandı - Son Dakika

Küçükçekmece'de alkollü araç kullanıp uygulama noktasında durmayan ve çarptığı gece bekçisinin ölümüne neden olan Önder Çınar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede sanık Çınar'ın 43 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Küçükçekmece'de alkollü araç kullanıp uygulama noktasında durmayan ve çarptığı gece bekçisi Kansu Turan'ın (29) ölümüne, Kadir Aykutluğ'un (32) ise yaralanmasına neden olan Önder Çınar (38) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Uygulama noktasında durmayarak 2 bekçiye çarptı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Mayıs'ta Küçükçekmece'de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede olay günü gece saat 02.00 sıralarında görevlilerin uygulama noktasında görevlerini yaptıkları sırada Bağcılar istikametinden gelen bir aracın uygulama noktasında durmayarak olay yerinde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Kansu Turan ile Kadir Aykutluğ'a çarptığı ve cadde üzerinde başka bir kaza yaparak durduğu aktarıldı. İddianamede bacağı kopan Kansu Turan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, Kadir Aykutluğ'un basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı açıklandı.

Bilirkişi raporu "Sanık sürücü 1. dereceden asli kusurlu"

Aracın sürücüsü Önder Çınar'ın 1,55 promil alkollü olduğu da iddianamede belirtilerek, sürücü Çınar'ın trafiği aksatacak ve tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirdiği ve levhalara riayet etmediği ifade edildi. İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, Önder Çınar'ın kendisine "dur" ikazı yapan memurlardan kaçtığı, hızını azaltmadan geçici olarak trafiğe kapalı alana girdiği belirtilerek 1. dereceden asli kusurlu olduğu aktarıldı.

"Kopan bacağı yaklaşık 100 metre ileriye gitti"

İddianamede incelenen kamera kayıtlarına da yer verilerek "Aracın uygulama noktasına hızlı bir şekilde girdiği ve önce dubalara ardından ise görevli memurlara çarptığı, ölen Kansu Turan'ın kopan bacağının yaklaşık 100 metre ileriye gittiği" ifadeleri kullanıldı.

"Kansu yerde yatıyordu, bacağı kopmuştu"

Müşteki Kadir Aykutluğ alınan beyanında görev yaptıkları sırada beyaz renkli bir aracın uygulama noktasına sür'atli bir şekilde geldiğini anlatarak "Dur ihtarı yapılmasına bile fırsat vermeden kasıtlı bir şekilde aracını üzerimize sürdü. Kaçmaya çalıştık ancak bekçi arkadaşım Kansu Turan ve bana çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düştüm. Kansu yerde yatıyordu, bacağı kopmuştu. Bize bilinçli şekilde çarpıp kaçan kişiden şikayetçiyim" dedi.

"Alkollü de olsam bilincim yerindeydi"

Sanık Önder Çınar ise alınan ifadesinde olay günü alkollü olduğunu söyleyerek, "Seyir halindeyken bir anda fark etmediğim bir cisme çarptım. Sonra araç hakimiyetini kaybederek başka bir şeye çarptım. Alkollü de olsam bilincim yerindeydi. Araç kullanırken herhangi bir uyarı işareti ya da görevli memur yönlendirmesi görmedim. Bilerek isteyerek çarpmadım. Kazada kendim de yaralandım" şeklinde konuştu.

43 yıl 9 aya kadar hapis istemi

İddianamede sanık Önder Çınar'ın 'olası kasıtla öldürme' ve 'olası kasıtla öldürmeye teşebbüs' suçlarından 25 yıldan 43 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanık Çınar'ın hazırlanan iddianamede kapsamında önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak. - İSTANBUL