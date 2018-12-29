Son Dakika Haberleri: Çarptığı Kadını Ambulansa Taşıdı

Çarptığı Kadını Ambulansa Taşıdı

7 dakika önce

İstanbul Etiler'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadına motosikletli kurye çarptı.

İstanbul Etiler'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadına motosikletli kurye çarptı. Motoru kullanan kurye, yaralı kadının başında uzun bir süre bekledikten sonra ambulansa taşınmasına da yardım etti. Olay, saat 15.00'te Etiler Nispetiye Caddesi'nde gerçekleşti. Caddenin karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, park halinde bulunan bir aracın önünden aniden yola çıktı. Bu sırada yemek siparişi götüren 34 ET 2433 plakalı motosikletli kurye Mikail Tepe yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın yere düşerken, kurye ise yaşlı kadına yardım etmeye çalıştı.

BAŞINDAN BİR AN OLSUN AYRILMADI

Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına fırlayan yaşlı kadın hafif şekilde yaralandı. Düştüğü yerden kalkamayan kadına ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ekibi yerde yatan yaralı kadını sedyeyle ambulansa alarak hastaneye götürdü. Motosikletiyle kadına çarpan Mikail Tepe ise, sağlık ekiplerinin müdahalesi boyunca yaşlı kadının başında bekledi. Mikail Tepe ayrıca sedye üzerine alınan kadının ambulansa taşınmasına da yardımcı oldu.

(Serdal Altıntepe/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:01 Kaynak: İHA

Nispetiye Caddesi, İstanbul, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AK Parti Aday Tanıtım Toplantısında Kavga Çıktı AK Parti Aday Tanıtım Toplantısında Çıkan Gerginlik Sona Erdi! Kol Kola Fotoğraf Çektirdiler

Son Dakika! Erdoğan, İstanbul Adaylarının Açıklanacağı Salona Binali Yıldırım ile Girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İzmir İlçe Adaylarının Açıklayacağı Tarihi Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 16:08:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çarptığı Kadını Ambulansa Taşıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]