Çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü adli kontrolle serbest - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü adli kontrolle serbest - Son Dakika

Çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü adli kontrolle serbest

6 saat önce

ISPARTA (İHA) – Isparta'da sebze ve meyve halinde yaşlı bir kadına çarparak ölümüne neden olan kamyon sürücüsü çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü adli kontrolle serbest, System.String[]

ISPARTA (İHA) – Isparta'da sebze ve meyve halinde yaşlı bir kadına çarparak ölümüne neden olan kamyon sürücüsü çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Yaşlı kadın ise, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.


Isparta Sebze ve Meyve Hali'nde dün öğle saatlerinde mal indirmek için ilerleyen kamyon sürücüsünün fark etmemesi sonucu ezilerek olay yerinde hayatını kaybeden 65 yaşındaki Dursun Akbaş için Terminal Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazı öncesinde Akbaş için helallik alındı. Cenaze namazı sonrasında talihsiz kadının tabutu cenaze aracına konularak Akyol Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Isparta Ticaret Borsası (ITB) Başkanı Ahmet Adar, Isparta Sebzeciler ve Manavlar Odası Başkanı Hasan Demir, Akbaş'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Kamyon şoförü Musa K. ise, kaza sonrası polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi. Sürücü Musa K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ISPARTA

Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:54 Kaynak: İHA
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