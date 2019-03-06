Son Dakika Haberleri: Çarptığı Kadınla Birlikte Bahçeye Uçtu

Çarptığı Kadınla Birlikte Bahçeye Uçtu

1 saat önce

BAŞAKŞEHİR'de bir sürücünün çarptığı kadınla birlikte bir sitenin bahçesine uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çarptığı Kadınla Birlikte Bahçeye Uçtu, System.String[]
BAŞAKŞEHİR'de bir sürücünün çarptığı kadınla birlikte bir sitenin bahçesine uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Başakşehir Kayaşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Sitenin girişine doğru ilerleyen sürücü, fren yerine gaza basında yol kenarındaki kadına çarptı. Kadını da önüne alan araç sitesinin bahçesine uçtu. Bu sırada giriş kattaki dairenin balkonundaki kişi de aracın üzerine geldiğini görünce balkondan atladı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada otomobilin çarptığı kadın yaralandı. Araç sürücüsü ile balkondan atlayan kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:33 Kaynak: DHA

Araç, Kayaşehir, Başakşehir, Güncel
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