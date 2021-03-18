Çarptığı kediyi telef eden sürücüyü uyarmak için otomobilin peşinden koştu - Son Dakika

Çarptığı kediyi telef eden sürücüyü uyarmak için otomobilin peşinden koştu

18.03.2021 09:43

Adana'da bir kişinin, çarptığı kediyi telef eden sürücüyü uyarmak amacıyla otomobilin peşinden koşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da bir kişinin, çarptığı kediyi telef eden sürücüyü uyarmak amacıyla otomobilin peşinden koşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi İbo Osman Caddesi'nde bir sokak kedisi, trafikte duran araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, ters şeritten ilerleyen otomobilin çarpması sonucu telef oldu.

Aracın kediye çarpması bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kazaya şahit olan Erdem Kaya'nın (34) kediye çarpan sürücüyü uyarmak için aracın peşinden koşması ve daha sonra dönüp telef olan kediyi yerden kaldırması da görüntülerde yer alıyor.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı

Erdem Kaya, gazetecilere, simit almak için pastaneye gittiğini, iş yerindeki müşterinin dışarı çıkmasını beklediği sırada araç sürücüsünün şerit değiştirme yasağının olduğu yolda kuralı ihlal ederek, yolun karşısına geçmeye çalışan kediye çarptığını söyledi.

Aracın peşinden yaklaşık 600 metre koştuğunu aktaran Kaya, şöyle devam etti:

"Kediye çarpan aracın trafik ışıklarında beklediğini fark ettim. Sürücüye, kediyi ezdiğini belirterek hayvanı olay yerinden kaldırmasını istedim. Sürücü de bana kediye kendisinin çarpmadığını söyledi. Ben de kendisine olay yerinde güvenlik kamerasının olduğunu ve hakkında şikayette bulunacağımı ilettim. Sürücünün böyle yapmaması gerekirdi. Kediyi benim yerime kendisi olay yerinden kaldırıp gömmüş olsaydı günahının bedelini biraz olsun ödemiş olmaz mıydı?"

Kaya'nın durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

Ekipler, görgü tanığı Kaya'nın bilgisine başvurduktan sonra araç sürücüsünün belirlenmesi için bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini de incelemeye aldı.

Çarptığı kediyi telef eden sürücüyü uyarmak için otomobilin peşinden koştu
Çarptığı kediyi telef eden sürücüyü uyarmak için otomobilin peşinden koştu
Çarptığı kediyi telef eden sürücüyü uyarmak için otomobilin peşinden koştu
Çarptığı kediyi telef eden sürücüyü uyarmak için otomobilin peşinden koştu

Sümer Mahallesi, Erdem Kaya, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çarptığı kediyi telef eden sürücüyü uyarmak için otomobilin peşinden koştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması başladı! İşte il il uygulanacak fiyat farkları MHP kurultayında konuşan Bahçeli, Millet İttifakı'nı hedef aldı: Türkiye'yi uçuruma çekmenin adı demokrasi değildir ABD Başkanı Biden'ın "seçimlere müdahale" suçlamasına Rusya'dan yanıt: Dezenformasyon, düzmeceler dizgesi Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı Silahla vurulmuş halde hastane önüne bırakılan genç yaşamını yitirdi Bakıcının sır ölümünde her şeyi ortaya çıkaracak itiraf mesajı, baro wifi ağına bağlı telefondan atılmış Uyuşturucu maddeyle yakalanan Ayşegül Çınar: Büyük tuzağın içindeyim HDP'den kapatma davasına ilişkin ilk açıklama: Ülke demokrasisine ve hukukuna ağır bir darbedir
Fenerbahçe'de teknik adam adayları artıyor! Okan Buruk, yerli isimler arasında ilk sırada Fenerbahçe'de teknik adam adayları artıyor! Okan Buruk, yerli isimler arasında ilk sırada         
10:28
İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı         
10:24
Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı         
10:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale, ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale, ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır         
10:01
Beşiktaş milli arada, Sergen Yalçın'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak Beşiktaş milli arada, Sergen Yalçın'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak         
09:58
Bayern Münih maçında penaltı yaptıran Vedat Muriqi'ye çok sert tepki: Korkunç bir futbolcu, utanç verici Bayern Münih maçında penaltı yaptıran Vedat Muriqi'ye çok sert tepki: Korkunç bir futbolcu, utanç verici         
09:36
ABD'yi kana bulayan katil ABD'yi kana bulayan katil "cinsel ilişki bağımlısıyım" dedi! Topa dünyaca ünlü oyuncu da girdi         
09:32
Galatasaray'ın eski antrenörü Hasan Şaş, havalimanında bir vatandaşla tartıştı Galatasaray'ın eski antrenörü Hasan Şaş, havalimanında bir vatandaşla tartıştı         
09:12
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
ABD'den HDP'ye açılan kapatma davası ve vekilliği düşürülen Gergerlioğlu için ilk yorum ABD'den HDP'ye açılan kapatma davası ve vekilliği düşürülen Gergerlioğlu için ilk yorum         
07:35
Bakan Koca Bilim Kurulu sonrası kötü haberi verdi: Son 15 günde çoğu ilimizde vaka artışı görüldü Bakan Koca Bilim Kurulu sonrası kötü haberi verdi: Son 15 günde çoğu ilimizde vaka artışı görüldü         
00:25
Üniversite hastanesi yerleşkesinde cansız beden bulundu Üniversite hastanesi yerleşkesinde cansız beden bulundu         
22:21
Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu         
21:57
Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi         
19:42
Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü         
18:45
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 10:49:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çarptığı kediyi telef eden sürücüyü uyarmak için otomobilin peşinden koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei