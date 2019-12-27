Çarptığı köpeği kontrole inen sürücü, otomobilin çarpması sonucu öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çarptığı köpeği kontrole inen sürücü, otomobilin çarpması sonucu öldü - Son Dakika

Çarptığı köpeği kontrole inen sürücü, otomobilin çarpması sonucu öldü

6 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çarptığı köpeği kontrol etmek için aracından inen sürücü, başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Çarptığı köpeği kontrole inen sürücü, otomobilin çarpması sonucu öldü, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çarptığı köpeği kontrol etmek için aracından inen sürücü, başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Muhammet Yaman idaresindeki 41 NY 886 plakalı otomobil, Ormanköy-Akyazı arasında yoldan geçen bir köpeğe çarptı. Yaman, köpeği kontrol etmek ve yola savrulan parçaları toplamak için aracından indi.

Bu sırada O.A'nın kullandığı otomobil, Yaman'a çarparak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Yaman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaman'ın yanında bulunan ve hamile olduğu öğrenilen eşi, sinir krizi geçirince sağlık ekipleri tarafından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, otomobilin çarptığı köpek telef oldu.

Muhammet Yaman, Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:54 Kaynak: AA
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Çarptığı köpeği kontrole inen sürücü, başka otomobilin çarpması sonucu öldü
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