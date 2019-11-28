Son Dakika Haberleri: Çarptığı otomobildeki sürücünün ölümüne neden olan kamyon şoförüne 8 yıl hapis
Son Dakika Güncel Çarptığı otomobildeki sürücünün ölümüne neden olan kamyon şoförüne 8 yıl hapis - Son Dakika

Çarptığı otomobildeki sürücünün ölümüne neden olan kamyon şoförüne 8 yıl hapis

6 saat önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinde çarptığı otomobildeki sürücünün ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan kamyon şoförüne 8 yıl hapis cezası verildi.

Çarptığı otomobildeki sürücünün ölümüne neden olan kamyon şoförüne 8 yıl hapis, System.String[]

Bursa'nın Karacabey ilçesinde çarptığı otomobildeki sürücünün ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan kamyon şoförüne 8 yıl hapis cezası verildi.

Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Suat Tüfekçi, tutulduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ve maktul Yalçın Çekiçoğlu ile kazada yaralanan Erden Özalp'in yakınları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada son sözleri sorulan sanık Tüfekçi, önceki savunmalarını yineleyerek, "Bana yeşil yanıyordu. 50-60 kilometre hızla gidiyordum. Lamba kırmızıya dönünce artık durmam imkansızdı." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığa "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 8 yıl hapis cezası verilmesine ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Karacabey ilçesinde Suat Tüfekçi idaresindeki 17 EU 833 plakalı kamyon ile Yalçın Çekiçoğlu'nun (31) kullandığı 16 Y 0150 plakalı otomobil, 14 Mayıs'ta Balıkesir-Bursa kara yolu Bakırköy kavşağında çarpışmıştı. Yaralanan sürücü Çekiçoğlu ile aynı araçta bulunan Erden Özalp (18), 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılmış, Çekiçoğlu müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü tutuklanmıştı.

Karacabey, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:40 Kaynak: AA
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