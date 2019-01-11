Çarptığı Otomobili Hurdaya Çeviren Tır Kaçtı
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde TIR'ın çarptığı otomobil hurdaya döndü.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde TIR'ın çarptığı otomobil hurdaya döndü. Otomobilde bulunan Duygu Kendir (19) yaralandı. Aracıyla kaçan TIR sürücüsü İbrahim Karaalp, bir süre sonra dönerek kazayla ilgili işlem yaptırdı.
Kaza, Mahmudiye
Mahallesi Zafer Caddesi'nde meydana geldi. Kavşaktan Zafer Caddesi'ne çıkan Salih Bayram (20) yönetiminde 16 KCA 72 plakalı otomobile, İbrahim Karaalp (35) yönetimindeki 16 KKH 74 çekici plakalı TIR çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulurken, TIR sürücüsü aracıyla kaçarak kayıplara karıştı. Kaza sonucunda otomobilde bulunan Duygu Kendir (19) yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kaza yerinden korkarak kaçan TIR sürücüsü, bir süre sonra kaza yerine gelip işlem yaptırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:21 Kaynak: DHA
Zonguldak Dere Yatağına Uçan Otomobilden Yaralı Çıktı, 6 Saat Sonra Sürünerek Yardım İstedi
Köprüde Makas Atarak İlerleyen Trafik Magandasının Ölümden Döndüğü Anlar Kameralara Yansıdı
Köprüde Makas Atarken Kaza Yapan Trafik Magandasına 235 TL Para Cezası Verildi
"Türkiye'nin En Büyük Sorunu Nedir" Sorusuna Türkiye'nin Yüzde 46'sı "Ekonomi" Cevabını Verdi