Çarptığı sürücüyü bırakarak kaçtı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çarptığı sürücüyü bırakarak kaçtı - Son Dakika

Çarptığı sürücüyü bırakarak kaçtı

6 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Çarptığı sürücüyü bırakarak kaçtı, System.String[]

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Motosiklete çarpan otomobil sürücüsü ise kaçtı.


Yalıntaş kavşağında 16 V 8340 plakalı aracın sürücüsü, Engin İ.'ye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Engin İ. ağır yaralanırken, motosiklete çarpan 16 V 8340 plakalı aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. 112 ekipleri Engin İ'ye ilk müdahaleyi yaptı. Sürücü, Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emniyet ekipleri aracı kısa sürede buldu. Araç park halinde bulunurken, sürücü aranıyor. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Motosiklet, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:59 Kaynak: İHA
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