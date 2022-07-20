Çarptığı vatandaşın ölümüne neden olan 16 yaşındaki çocuk tutuklandı - Son Dakika
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Çarptığı vatandaşın ölümüne neden olan 16 yaşındaki çocuk tutuklandı

20.07.2022 11:52

Samsun'un Alaçam ilçesinde alkollü olarak araç kullanarak bir yayanın ölümüne sebep olan 16 yaşındaki çocuk, tutuklandı.

2 gün önce Samsun- Sinop karayolunda gece 03.30 sıralarında meydana gelen olayda, Samsun istikametine seyir halinde olan S.E.A.(16) idaresindeki 28 EP 295 plakalı otomobil, yaya Özkan Ocak'a çarptı. Yaya Özkan Ocak(45) olay yerinde hayatını kaybetti.

50'NİN ÜZERİNDE SUÇ KAYDI VAR

50'nin üzerinde suç kaydı bulunan 16 yaşındaki S.E.A., kendine göre senaryo yazdı. İddiaya göre, otomobili ile geri dönerek olay yerinden başka bir aracın geçmesini beklemeye başladı. Samsun istikametine otomobili ile seyir halinde olan Iğdır'da görevli polis memuru S.İ.T.(26), yolda bir kişinin yattığını gördü.

POLİS MEMURUNUN ÜZERİNE ARAÇ SÜRMÜŞ

Üzerinden geçmemek için yolu ortalayan S.İ.T., yolun sağına çekerek durdu. S.İ.T'nin kullandığı aracı takip eden S.E.A., yaralıya müdahale eden polis memuru S.İ.T.'nin üzerine aracını sürüp yardım etmesini engelledi ve kasıtlı olarak da yerdeki yaralının üzerinden aracıyla geçti. Zanlı, S.İ.T.'yi suçlayarak jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Özkan Ocak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Jandarma ekiplerini yanıltmaya çalışan S.E.A.'nın yapılan alkol kontrolünde 2,58 promil alkollü olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan S.E.A., daha sonra suçunu itiraf ederek yayaya kendisinin çarptığını kabul etti. Bir süre önce cezaevinden çıkan S.E.A., İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Alaçam Adliyesinde 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Tragger, Alaçam, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çarptığı vatandaşın ölümüne neden olan 16 yaşındaki çocuk tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çarptığı vatandaşın ölümüne neden olan 16 yaşındaki çocuk tutuklandı - Son Dakika
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