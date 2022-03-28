Çarptığı yaralıyı hastaneye götürürken yolda bıraktı iddiası - Son Dakika
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Çarptığı yaralıyı hastaneye götürürken yolda bıraktı iddiası

28.03.2022 16:44

Çarptığı yaralıyı hastaneye götürürken yolda bıraktı iddiası Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Çarptığı yaralıyı hastaneye götürürken yolda bıraktı iddiası

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza Orhaniye mahallesi Ankara caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü İlker Çetinyönetimindeki 16 ABK 662 plakalı motosiklet, park halindeyken hareketlenen henüz sürücüsü belirlenemeyen 16 KAM 24 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki Necmettin Battalyaralandı. Yaralılar kamyonetin sürücüsü, yaralılardan Necmettin'i aracına alıp uzaklaştı. Motosikletin sürücüsü ise olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İddiaya göre Kamyonet sürücüsü, olay yerinden yaklaşık 2 kilometre ilerde yaralı Necmettin'i bırakıp uzaklaştı. Yaralı çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaçan sürücüyü arıyor.

Çarptığı yaralıyı hastaneye götürürken yolda bıraktı iddiası
Çarptığı yaralıyı hastaneye götürürken yolda bıraktı iddiası
Çarptığı yaralıyı hastaneye götürürken yolda bıraktı iddiası
Çarptığı yaralıyı hastaneye götürürken yolda bıraktı iddiası
Çarptığı yaralıyı hastaneye götürürken yolda bıraktı iddiası
Çarptığı yaralıyı hastaneye götürürken yolda bıraktı iddiası

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çarptığı yaralıyı hastaneye götürürken yolda bıraktı iddiası - Son Dakika


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