Çarptığı yaralıyı hastaneye götürürken yolda bıraktı - Son Dakika
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Çarptığı yaralıyı hastaneye götürürken yolda bıraktı

29.03.2022 00:57
Çarptığı yaralıyı hastaneye götürürken yolda bıraktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza Orhaniye mahallesi Ankara caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü İlker Çetin(28) yönetimindeki 16 ABK 662 plakalı motosiklet, park halindeyken hareketlenen henüz sürücüsü belirlenemeyen 16 KAM 24 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki Necmettin Battal(53) yaralandı.

Yaralılar kamyonetin sürücüsü, yaralılardan Necmettin'i aracına alıp uzaklaştı. Motosikletin sürücüsü ise olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İddiaya göre, kamyonet sürücüsü, olay yerinden yaklaşık 2 kilometre ilerde yaralı Necmettin'i bırakıp uzaklaştı. Yaralı çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaçan sürücüyü arıyor. - BURSA

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İlker Çetin, Kamyonet, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çarptığı yaralıyı hastaneye götürürken yolda bıraktı - Son Dakika


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