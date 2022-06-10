Aracıyla çarptığı yavru tilkiyi 112 Acil Servis İstasyonu'na götürdü - Son Dakika
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Aracıyla çarptığı yavru tilkiyi 112 Acil Servis İstasyonu'na götürdü

10.06.2022 13:10

Aracıyla çarptığı yavru tilkiyi 112 Acil Servis İstasyonu'na götürdüKONYA Konya'nın Kulu ilçesinde aniden önüne çıkan yavru tilkiye çarparak yaralanmasına neden olan sürücü, veteriner bulamayınca çareyi yaralı tilkiyi tedavisi için 112 Acil Servis İstasyonuna götürmekte buldu.

Aracıyla çarptığı yavru tilkiyi 112 Acil Servis İstasyonu'na götürdü

KONYA Konya'nın Kulu ilçesinde aniden önüne çıkan yavru tilkiye çarparak yaralanmasına neden olan sürücü, veteriner bulamayınca çareyi yaralı tilkiyi tedavisi için 112 Acil Servis İstasyonuna götürmekte buldu.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 23.00 sıralarında Kulu ilçesine bağlı Mandıra Mahallesi yakınlarında 06 CJG 275 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halinde olan Önder Çöpler, aniden önüne çıkan hayvana çarptı. Aracını durdurup yola inen Önder Çöpler, çarptığı hayvanın yavru tilki olduğunu fark etti. Yerde hareketsiz yatan yavru tilkinin hayatta olduğunu anlayan Önder Çöpler, yaralı tilkiyi aracına alarak veteriner aramaya başladı. Ancak veteriner bulamayan Önder Çöpler, yaralı tilkiyi tedavisi için 112 Acil Servis İstasyonuna götürdü. Sağlık görevlileri tarafından hemen müdahale edilen yaralı tilkinin yarası ve üzerindeki kanlar temizlendi. İlerleyen dakikalarda kendine gelmeye başlayan yavru tilki, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Önder Çöpler tarafından teslim edilecek yer bulunamayınca karnı doyurulmak üzere eve götürüldü.

"Vicdanım el vermedi"

Yaşadığı kaza anının anlatan Önder Çöpler, "Dün akşam 11 sıralarında köyden işten geliyorduk. Araç ile seyir halindeyken önümüze birden tarlanın içerisinden bu tilki çıktı. Direksiyonu kırdım ama hafiften çarptık bu yavruya. Sonradan tekrar döndüm vicdanım el vermedi. Acaba vurdum mu, vurmadım mı kararsız kaldım. Tekrar arabayla döndüm nefes aldığını fark ettim. Sonra küçük bir kutuya hayvanı aldım. Akşam veteriner aradık ama veterinerlere ulaşamadık sağlıkçı arkadaşlara gittik. Onlarda sağ olsunlar teşekkür ederim pansuman ettiler. Hayvanın şuan sağlık durumu iyi. Dün akşam sıcak kalmasını sağladım. Sabahta iyi yürüyordu süt ile besledik. Şimdi çarptığımız yere geldik doğaya bırakacağız. Hız felakettir bu yavrumuzu biz hızlı olsaydık belki kaybedebilirdik. Ani refleks sayesinde çok şükür hayatta kaldı. Duyarlı insanlara sesleniyorum. Hız felakettir, yavaş olmamız belki bir canı kurtarır" dedi.

Önder Çöpler, daha sonra yavru tilkiyi kazanın olduğu yerde doğaya bıraktı.

Aracıyla çarptığı yavru tilkiyi 112 Acil Servis İstasyonu'na götürdü
Aracıyla çarptığı yavru tilkiyi 112 Acil Servis İstasyonu'na götürdü
Aracıyla çarptığı yavru tilkiyi 112 Acil Servis İstasyonu'na götürdü
Aracıyla çarptığı yavru tilkiyi 112 Acil Servis İstasyonu'na götürdü
Aracıyla çarptığı yavru tilkiyi 112 Acil Servis İstasyonu'na götürdü
Aracıyla çarptığı yavru tilkiyi 112 Acil Servis İstasyonu'na götürdü
Aracıyla çarptığı yavru tilkiyi 112 Acil Servis İstasyonu'na götürdü
Aracıyla çarptığı yavru tilkiyi 112 Acil Servis İstasyonu'na götürdü
Aracıyla çarptığı yavru tilkiyi 112 Acil Servis İstasyonu'na götürdü
Aracıyla çarptığı yavru tilkiyi 112 Acil Servis İstasyonu'na götürdü
Aracıyla çarptığı yavru tilkiyi 112 Acil Servis İstasyonu'na götürdü
Aracıyla çarptığı yavru tilkiyi 112 Acil Servis İstasyonu'na götürdü

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aracıyla çarptığı yavru tilkiyi 112 Acil Servis İstasyonu'na götürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aracıyla çarptığı yavru tilkiyi 112 Acil Servis İstasyonu'na götürdü - Son Dakika
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