Çarptığı yaya yaralandı, otomobili bırakıp kaçtı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çarptığı yaya yaralandı, otomobili bırakıp kaçtı - Son Dakika

Çarptığı yaya yaralandı, otomobili bırakıp kaçtı

6 saat önce

Tekirdağ'da süratli gittiği iddia edilen aracın çarptığı yaya yaralandı.

Çarptığı yaya yaralandı, otomobili bırakıp kaçtı, System.String[]

Tekirdağ'da süratli gittiği iddia edilen aracın çarptığı yaya yaralandı. Kazanın ardından sürücü aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.


Kaza, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede süratli ilerleyen 34 EB 0177 plakalı araç, karşı kaldırıma geçmek isteyen Şükriye Ortakçı (54) isimli kadına çarptı. Kazada kadın yaralanırken, 20'li yaşlarda olduğu iddia edilen sürücü otomobili bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadını ilk müdahale sonrası ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı kadının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ

İstiklal Caddesi, Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:53 Kaynak: İHA
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