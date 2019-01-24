Son Dakika Haberleri: Çarptığı Yayayı Ölüme Terk Etti

Çarptığı Yayayı Ölüme Terk Etti

1 saat önce

Çarptığı yayayı ölüme terk ettiŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 19 yaşındaki genç, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Çarptığı yayayı ölüme terk etti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 19 yaşındaki genç, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi'nde meydana geldi. Mevlana Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Salih Demir'e henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarpıp kaçtı. Kazada, ağır yaralanan Demir, ambulansla kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Demir'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçarak Demir'i ölüme terk eden sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:57 Kaynak: İHA

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