Çarptığının insan olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Çarptığının insan olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu

28.02.2021 17:03

Çarptığının insan olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu Caddede spor yaparken aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti Hayvana çarptığını zanneden sürücü, ölenin bir insan olduğunu görünce gözyaşlarını tutamadı Antalya'da caddede spor yapmak için koşan bir kişi, hafif ticari aracın çarpması...

Çarptığının insan olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu

Caddede spor yaparken aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti

Hayvana çarptığını zanneden sürücü, ölenin bir insan olduğunu görünce gözyaşlarını tutamadı

ANTALYA - Antalya'da caddede spor yapmak için koşan bir kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. İlk başta bir hayvana çarptığını sanan kamyonetin sürücüsü, ölenin insan olduğunu görünce gözyaşlarını tutamadı.

Kaza, Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 BVS 72 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Behran Şahin (50), bir fırına poşet götürmeye gideceği sırada, iddiaya göre cadde üzerinde spor yapan Mustafa Ergün'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ergün yol kenarına savrulurken, sürücü Şahin aracını kenara çekti. Kazanın ihbar edilmesiyle birlikte olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri Ergün'ün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

'İnsanmış' diyerek gözyaşı döktü

Olayın şokunda olan sürücü Şahin, "Fırına poşet götürüyordum. Yolumda gidiyordum. Bir anda bir ses geldi. Hayvana çarptığımı zannetmiştim, bir de baktım insanmış" diyerek gözyaşıyla kazayı anlattı.

Kazanın ardından Şahin, ifade için polis merkezine götürülürken, hayatını kaybeden Behran Şahin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili araştırması sürüyor.

Çarptığının insan olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu
Çarptığının insan olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu
Çarptığının insan olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu
Çarptığının insan olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu
Çarptığının insan olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu
Çarptığının insan olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu
Çarptığının insan olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu
Çarptığının insan olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu
Çarptığının insan olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu

Antalya, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çarptığının insan olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


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