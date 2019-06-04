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Çarptıktan sonra metrelerce sürükledi

33 dakika önce

5 Acıbadem Kavşağı'nda alkollü olduğu iddia edilen taksi şoförü, motosikletle seyir halindeki 2 kişiye son sürat çarptıktan sonra metrelerce sürükledi.

Çarptıktan sonra metrelerce sürükledi, System.String[]
E-5 Acıbadem Kavşağı'nda alkollü olduğu iddia edilen taksi şoförü, motosikletle seyir halindeki 2 kişiye son sürat çarptıktan sonra metrelerce sürükledi. Motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Saat 04.00 sıralarında Acıbadem Kavşağı'nda süratlı bir şekilde seyreden 34 TJT 56 plakalı taksi şoförü, seyir halindeki 50 AAE 415 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen 2 kişi ağır yaralandı. Taksi şoförü ise çarptığı motosikleti iki yüz metreye yakın sürükledikten sonra durabildi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri durumları ağır olan 2 yaralıdan 1'ini Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sultan Abdülhamit Han Hastanesine götürdü. Alkollü olduğu iddia edilen taksi sürücüsü gözaltına alınırken sürücü bayram namazı için camiye gittiğini ifade etti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:10 Kaynak: İHA
Acıbadem, 3. Sayfa
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