Son Dakika Haberleri: Çarptıktan sonra metrelerce sürükledi
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Çarptıktan sonra metrelerce sürükledi

8 dakika önce

5 Acıbadem Kavşağı'nda alkollü olduğu iddia edilen taksi şoförü, motosikletle seyir halindeki 2 kişiye son sürat çarptıktan sonra metrelerce sürükledi.

Çarptıktan sonra metrelerce sürükledi, System.String[]
E-5 Acıbadem Kavşağı'nda alkollü olduğu iddia edilen taksi şoförü, motosikletle seyir halindeki 2 kişiye son sürat çarptıktan sonra metrelerce sürükledi. Motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Saat 04.00 sıralarında Acıbadem Kavşağı'nda süratlı bir şekilde seyreden 34 TJT 56 plakalı taksi şoförü, seyir halindeki 50 AAE 415 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen 2 kişi ağır yaralandı. Taksi şoförü ise çarptığı motosikleti iki yüz metreye yakın sürükledikten sonra durabildi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri durumları ağır olan 2 yaralıdan 1'ini Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sultan Abdülhamit Han Hastanesine götürdü. Alkollü olduğu iddia edilen taksi sürücüsü gözaltına alınırken sürücü bayram namazı için camiye gittiğini ifade etti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:31 Kaynak: İHA
Acıbadem, Güncel
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