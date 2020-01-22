"Carrefour Bio Organik Süt" raflardaki yerini aldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Carrefour Bio Organik Süt' raflardaki yerini aldı - Son Dakika Ekonomi

"Carrefour Bio Organik Süt" raflardaki yerini aldı

6 saat önce

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, kaliteli ve güvenilir ürünleri en uygun fiyat politikasıyla müşterileriyle buluşturmak adına ilklere imza atmaya devam ediyor.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, kaliteli ve güvenilir ürünleri en uygun fiyat politikasıyla müşterileriyle buluşturmak adına ilklere imza atmaya devam ediyor.

Carrefour'dan yapılan açıklamaya göre, CarrefourSA, Türkiye gıda perakendeciliğinin ilk öz markalı (private label) organik sütü Carrefour Bio Organik Süt'ü, raflarına taşıyarak müşterileriyle buluşturdu.

CarrefourSA'nın öz markalı ilk organik sütü Carrefour Bio Organik Süt, CarrefourSA tarafından uluslararası standartlarda denetlenen Ak Gıda tarafından üretiliyor. Sütün uzun süre ilk günkü tazeliğini ve doğallığını koruyabilmesi için UHT olarak bilinen, ürünün besin değerini etkilemeyecek şekilde, kısa süre ile yüksek ısıl işlem uygulanarak hijyenik ortamda paketlendi.

Doğal, katkısız ve minimum yüzde 3 süt yağı içeren Carrefour Bio Organik Süt, organik tarım mevzuatlarına uygun olduğu Ecocert Imo Denetim ve Belgelendirme Limited Şirketi (TR-OT-003) tarafından sertifikalandırıldı.


Carrefour Bio Organik Süt, ilk etapta Gurme CarrefourSA'larda 6,45 TL'den satışa çıkarken yakın zamanda tüm CarrefourSA marketlerindeki yerini alacak.

Sabancı Holding, Carrefour, Ak Gıda, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:02 Kaynak: AA
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