Carrefour Group Brezilya'da Makro'nun 30 mağazasını alıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Carrefour Group Brezilya'da Makro'nun 30 mağazasını alıyor - Son Dakika Ekonomi

Carrefour Group Brezilya'da Makro'nun 30 mağazasını alıyor

7 saat önce

Fransa merkezli uluslararası bir süpermarketler zinciridir Carrefour Group, Brezilya'daki rakibi Makro'nun 30 mağazasını 453.69 milyon dolar karşılığında satın almak için anlaştığını duyurdu.

Carrefour Group Brezilya'da Makro'nun 30 mağazasını alıyor, System.String[]

Fransa merkezli uluslararası bir süpermarketler zinciridir Carrefour Group, Brezilya'daki rakibi Makro'nun 30 mağazasını 453.69 milyon dolar karşılığında satın almak için anlaştığını duyurdu.

Makro Brezilya'daki operasyonlarına ülkenin en zengin bölgesi olan Sao Paulo'daki 24 mağazasında devam edecek. Macro'nun sahibi olan SHV Holding ise herhangi bir işlem fiyatı açıklamadı.

Carrefour satın almayla alakalı haberleri doğrularken, Brezilya medyasında yer alan Makro'nun bütün mağazalarındaki operasyonlarına devam edeceği haberlerini yalanladı.

Bugün, 350 bin çalışanı ile Avrupa'nın bir numaralı perakende zinciri olan Carrefour Grup'un 30 ülkedeki 12 bin 300 mağazasını yılda ortalama iki milyar kişi ziyaret ediyor.


Carrefour, Brezilya, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:24 Kaynak: DHA
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Carrefour, Brezilya'da Makro'nun 30 mağazasını satın alıyor
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