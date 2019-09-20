CarrefourSA alışverişleri, Türk Hava Yolları'nda mile dönüşüyor

Türkiye perakende sektörünün öncü markalarından CarrefourSA, Türk Hava Yolları (THY) Miles&Smiles Programı ile yaptığı iş birliği kapsamında kampanya koşullarına uygun tek seferde yapılacak 400 TL ve üzeri her alışverişe 200 mil hediye ederek 30 günde 6 bin mil kazanma fırsatı sağlıyor.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, dünyanın en fazla ülke ve uluslararası destinasyonuna uçan hava yolu şirketi Türk Hava Yolları ile Miles&Smiles Programı özelinde bir iş birliğine imza attı.

İş birliği kapsamında CarrefourSA müşterileri, CarrefourSA marketlerden CarrefourSA Kart ile tek seferde yapacakları 400 TL ve üzeri her alışveriş için 200 mil kazanacak. Böylelikle bir müşteri, 30 günde 6 bin mil kazanabilecek.

Kampanyaya katılım şartları

Kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin "MIL" yazarak 4604'e SMS göndermesi veya www.carrefoursakart.com sitesinden "CarrefourSA-Türk Hava Yolları Kampanyaya Katıl" butonuna tıklayarak ilgili formu eksiksiz doldurması yeterli oluyor.

SMS göndererek kampanyaya dahil olan müşterilerin, katılım talebi yaptığı cep telefonuna onay SMS'i iletiliyor ve onay SMS'i alındıktan sonra yapılacak alışverişler de kampanya kapsamında değerlendiriliyor.

Müşterilerin, CarrefourSA-Türk Hava Yolları Mil kampanyasından faydalanabilmeleri için CarrefourSA Kart'a sahip olması ve Miles&Smiles Yolcu Programı üyesi olması gerekiyor. Bir CarrefourSA Kart/cep telefonu ile aynı anda sadece bir Miles&Smiles üyeliği ile eşleştirilebiliyor. Kampanya kapsamında eşleştirilen kart numaraları, kampanya boyunca değiştirilemiyor. Müşterilerin SMS göndererek talepte bulunduğu cep telefon numarası CarrefourSA Kart programında kayıtlı değilse, müşterinin CarrefourSA Kart üyelik sürecini başlatılıp, cep telefonu numarası CarrefourSA kartı ile eşleştiriliyor.

Alkollü içecekler, tütün mamulleri, GSM TL yüklemeleri, E-PIN harcamaları ve kuyum alışverişleri kampanya kapsamında olmadığından, kampanyaya konu alışveriş tutarı hesaplanırken dikkate alınmıyor. Carrefoursa.com ve CarrefourSA mobil uygulamasından yapılacak alışverişler, kampanyaya dahil edilmiyor. Kazanılan Türk Hava Yolları Miles&Smiles bonus milleri, takip eden ayın 3. iş gününde müşterinin ilgili Miles&Smiles üyelik numarasına yüklenecek.