Üye Girişi
CarrefourSA "bayilik sistemi" ile büyümeye devam ediyor - Son Dakika

CarrefourSA "bayilik sistemi" ile büyümeye devam ediyor

25.11.2021 12:53
CarrefourSA "bayilik sistemi" ile büyümeye devam ediyor

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, küçük esnafı desteklemek ve girişimcilere perakende sektöründe fırsat sunmak amacıyla başlattığı "bayilik sistemi" büyük bir ilgi görerek bir yılda 60 bayi sayısına ulaştı.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, küçük esnafı desteklemek ve girişimcilere perakende sektöründe fırsat sunmak amacıyla başlattığı "bayilik sistemi" büyük bir ilgi görerek bir yılda 60 bayi sayısına ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Bulut Batum, "Yeni Neslin Sabancısı" vizyonuyla müşterilere doğru ürün ve kaliteli hizmet sunabilmek için yeni marketler açmayı sürdürdüklerini belirtti.

Bunu da "bayilik sistemi" ile gerçekleştirdiklerini aktaran Batum, "Bayilik sistemiyle küçük esnafımızı sürdürülebilir gelişime sahip olan CarrefourSA'nın marketler zincirine dahil ediyoruz. Edirne'den Ardahan'a, Türkiye'nin dört bir yanından bayilik başvurusu alıyoruz ve bunların her birini değerlendirmeye çalışıyoruz. Gelecek yıl bayilik sistemi, market ağımızı büyüten ana unsurlardan biri olacak. Hedefimizi 2022 yılında 250 bayi sayısına ulaşmak." ifadelerini kullandı.

"Kadınlar, bayilik sistemine büyük ilgi gösteriyor"

Bulut Batum, bayilik sisteminin özellikle kadın girişimcilerden büyük ilgi gördüğünün altını çizdi.

Mevcut faaliyet gösteren 60 bayinin 10'unun kadın yöneticiler tarafından yönetildiğini, kadınların ekonomik döngüye katılarak katma değer sağlamak amacıyla bayi olmayı istediklerini belirten Batum, "Kadın istihdamına destek veren ve kadınların kariyerlerinde yükselmesi için programlar yürüten bir perakende markası olarak bayilik sistemine kadınların ilgisinden son derece memnunuz." açıklamasında bulundu.

"Bayilerimize doğru ticaret yapma imkanı tanıyoruz"

Bayilik sistemine dair bilgiler veren Batum, "Motivasyonu yüksek olan, yerel bir market sahibi veya farklı bir bayiliği olup kazan - kazan ilişkisine dayalı bir işletme açmak isteyen, müşteri hizmetlerinde yetenekli olup yönetim becerisi bulunan, ticaret yapmak için herhangi bir sicil engeli olmayan her adayı değerlendirmeye alıyoruz. Başvurdukları şehirlerin il veya ilçe merkezlerinde güçlü bir lokasyona sahip, gerekli teminatı karşılayabilen ve en az 1 yıllık şirket sahipleriyle görüşüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Batum, CarrefourSA Ailesi'ne katılmak isteyenlere konumuna göre Mini ve Süper formatında market açma fırsatı sunarak rekabette bir adım öne geçmelerini sağladıklarını belirterek, "CarrefourSA bayisi olanlara CarrefourSA markası altında perakende sektöründe doğru ticaret yapma imkanı tanıyoruz." mesajını verdi.

CarrefourSA bayilik sistemi ile büyümeye devam ediyor
CarrefourSA bayilik sistemi ile büyümeye devam ediyor
CarrefourSA bayilik sistemi ile büyümeye devam ediyor

CarrefourSA, Ardahan, Türkiye, Market, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CarrefourSA 'bayilik sistemi' ile büyümeye devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fransız gazeteciden Galatasaray'ın stadında skandal paylaşım! Tepkiler çığ gibi büyüyor 13:59 Fransız gazeteciden Galatasaray'ın stadında skandal paylaşım! Tepkiler çığ gibi büyüyor Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı 13:44 Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış 12:15 Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! 11:46 Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! 11:32 Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! Ucuz diyerek tarihi geçmiş ürünleri satıyorlar 11:28 Ucuz diyerek tarihi geçmiş ürünleri satıyorlar
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak 11:23 Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar! 10:20 Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar!

Son Dakika Haberleri
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Al Nahyan arasındaki zirve Körfez'de geniş yankı uyandırdı
13:57 Metroda kadını bıçakla tehdit eden saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
13:44 Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı
13:41 Karıncalar neden öpüşür?
13:38 Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini
13:33 Galatasaray'ın eski teknik direktörü Skibbe'nin yeni adresi şaşırttı!
13:32 İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü!
13:22 Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a BAE tepkisi: Hazır ola geçtin, ne oldu senin rabiana, ihvanına?
13:13 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
13:12 ABD medyası BAE Prensi'nin Türkiye ziyaretini yorumladı: Türkiye'ye nefes aldırabilir!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Al Nahyan arasındaki zirve Körfez'de geniş yankı uyandırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Al Nahyan arasındaki zirve Körfez'de geniş yankı uyandırdı         
13:59
Metroda kadını bıçakla tehdit eden saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı Metroda kadını bıçakla tehdit eden saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı         
13:58
Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini         
13:38
Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı         
12:06
Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada         
11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'yı olağanüstü topladı! İşte ekonominin izleneceği yeni yol haritası Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'yı olağanüstü topladı! İşte ekonominin izleneceği yeni yol haritası         
11:31
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi         
10:14
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!         
07:58
Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen         
07:26
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 14:10:25. #1.11#
SON DAKİKA: CarrefourSA "bayilik sistemi" ile büyümeye devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement