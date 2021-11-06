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CarrefourSA çalışanlarından Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle okullara destek - Son Dakika

CarrefourSA çalışanlarından Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle okullara destek

06.11.2021 09:18
CarrefourSA çalışanlarından Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle okullara destek

Sabancı Holding, iştiraklerindeki gönüllülerin katılımıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yılında "Sabancı Cumhuriyet Seferberliği" başlattı.

Sabancı Holding, iştiraklerindeki gönüllülerin katılımıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yılında "Sabancı Cumhuriyet Seferberliği" başlattı. Seferberlik kapsamında Sabancı Holding, okul yenileme, biyoçeşitliliğe destek, fidan dikimi, toprak canlandırma ve çevre temizliği başlıkları altında etkinlikler düzenlemeyi sürdürürken, CarrefourSA ve Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle de Bursa'daki bir okula ziyaret gerçekleştirerek okulun kırtasiye ihtiyaçlarına destek verildi.

Seferberlik kapsamında CarrefourSA Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Melis Karatay Ebin, Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Didem Duru ve CarrefourSA çalışanları, Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle Bursa'daki bir okula ziyaret gerçekleştirerek okulun kırtasiye ihtiyaçlarına destek verdiler. CarrefourSA ihtiyaç sahibi okula kırtasiye, öğrencilerine de gıda desteği sağlarken bilgisayar desteği ile teknoloji sınıfı açılmasına katkı sağladı.

TOG İŞ BİRLİĞİ İLE HEDEF 5 İLDE BİN ÇOCUK

CarrefourSA Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Melis Karatay Ebin, etkinlikte yaptığı değerlendirmede; "Toplum Gönüllüsü gençlerin ihtiyaç belirlediği bir okula destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Toplum Gönüllüleri Vakfı ile 2018 yılından bu yana iş birliği gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin geleceği olan öğrencilerimizi eğitim ve öğretim hayatlarına artı değer sağlayacak her desteği önemsiyor, öğrenciler için doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl Bursa, Muğla, Adana, Zonguldak ve Kastamonu olmak üzere 5 şehirde bin çocuğa destek eli uzatacağız. Gelecek yıllarda da Toplum Gönüllüleri Vakfı'na destek vermeyi sürdürerek öğrencilerin geleceği için sağladığımız katkıları daha da artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Yönetim Kurulu Başkanı Didem Duru ise; "2018 yılında hayata geçirmeye başladığımız 'Her Paket Bir Çocuğa Destek' kampanyası ile birçok farklı şehirdeki okullarda öğrencilerle bir araya geldik. Üçüncü kez gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı kampanya sayesinde şimdi de burada Toplum Gönüllüsü gençlerle birlikte sizlerle olduğumuz için çok mutluyuz. Kampanya kapsamında CarrefourSA müşterileri, çocuklara destek olabilmek için kırtasiye malzemeleri satın aldı. CarrefourSA da bu malzemeleri Toplum Gönüllüsü gençlerin tespit ettikleri okullara dağıtılmak üzere TOG'a bağışladı. Kampanyayı destekleyen CarrefourSA'ya, kırtasiye paketlerini satın alarak buraya ulaşmasını sağlayan tüm destekçilerimize ve bu süreci sahiplenen Toplum Gönüllüsü gençlere çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

CarrefourSA, 2018 yılından bu yana Toplum Gönüllüleri Vakfı ile iş birliği içinde Toplum Gönüllüsü gençlerin belirlediği ihtiyaç sahibi okulların eğitim ve öğretim hayatlarına katkı sağlayacak yardımlar gerçekleştiriyor.


CarrefourSA çalışanlarından Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle okullara destek
CarrefourSA çalışanlarından Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle okullara destek
CarrefourSA çalışanlarından Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle okullara destek
CarrefourSA çalışanlarından Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle okullara destek
CarrefourSA çalışanlarından Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle okullara destek
CarrefourSA çalışanlarından Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle okullara destek

Toplum Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti, CarrefourSA, Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CarrefourSA çalışanlarından Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle okullara destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: CarrefourSA çalışanlarından Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle okullara destek - Son Dakika
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