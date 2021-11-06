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CarrefourSA çalışanlarından Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle köy okuluna destek - Son Dakika

CarrefourSA çalışanlarından Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle köy okuluna destek

06.11.2021 10:33

CarrefourSA çalışanlarından Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle köy okuluna destek CarrefourSA çalışanları, Bursa'da köy okuluna teknoloji sınıfı kurarken, öğrencilere de kırtasiye ve gıda malzemesi dağıttı.

CarrefourSA çalışanlarından Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle köy okuluna destek

BURSA - CarrefourSA çalışanları, Bursa'da köy okuluna teknoloji sınıfı kurarken, öğrencilere de kırtasiye ve gıda malzemesi dağıttı.

Keles'in Kıranışıklar köyünde öğrencilerle bir araya gelen CarrefourSA Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Melis Karatay Ebin, Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Didem Duru ve CarrefourSA çalışanları, Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle okulun ihtiyaçlarına destek verdi. CarrefourSA, ihtiyaç sahibi okula kırtasiye, öğrencilere de gıda desteği sağlarken, bilgisayar desteği ile teknoloji sınıfı açılmasına da katkıda bulundu.

TOG İş Birliği ile Hedef 5 ilde 1000 Çocuk

CarrefourSA Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Melis Karatay Ebin, etkinlikte yaptığı değerlendirmede, "Toplum gönüllüsü gençlerin belirlediği bir okula destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Toplum Gönüllüleri Vakfı ile 2018 yılından bu yana iş birliği gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin geleceği olan öğrencilerimizi eğitim ve öğretim hayatlarına artı değer sağlayacak her desteği önemsiyor, öğrenciler için doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl Bursa, Muğla, Adana, Zonguldak ve Kastamonu olmak üzere 5 şehirde bin çocuğa destek eli uzatacağız. Gelecek yıllarda da Toplum Gönüllüleri Vakfı'na destek vermeyi sürdürerek öğrencilerin geleceği için sağladığımız katkıları daha da artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Didem Duru ise, "2018 yılında hayata geçirmeye başladığımız 'Her Paket Bir Çocuğa Destek' kampanyası ile birçok farklı şehirdeki okullarda öğrencilerle bir araya geldik. Üçüncü kez gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı kampanya sayesinde şimdi de burada Toplum Gönüllüsü gençlerle birlikte sizlerle olduğumuz için çok mutluyuz. Kampanya kapsamında CarrefourSA müşterileri, çocuklara destek olabilmek için kırtasiye malzemeleri satın aldı. CarrefourSA da bu malzemeleri Toplum Gönüllüsü gençlerin tespit ettikleri okullara dağıtılmak üzere TOG'a bağışladı. Kampanyayı destekleyen CarrefourSA'ya, kırtasiye paketlerini satın alarak buraya ulaşmasını sağlayan bütün destekçilerimize ve bu süreci sahiplenen Toplum Gönüllüsü gençlere çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

CarrefourSA, 2018 yılından bu yana Toplum Gönüllüleri Vakfı ile iş birliğiyle toplum gönüllüsü gençlerin belirlediği ihtiyaç sahibi okulların eğitim ve öğretim hayatlarına katkı sağlayacak yardımlar gerçekleştiriyor.

CarrefourSA çalışanlarından Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle köy okuluna destek
CarrefourSA çalışanlarından Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle köy okuluna destek
CarrefourSA çalışanlarından Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle köy okuluna destek
CarrefourSA çalışanlarından Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle köy okuluna destek
CarrefourSA çalışanlarından Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle köy okuluna destek
CarrefourSA çalışanlarından Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle köy okuluna destek

Toplum Gönüllüleri Vakfı, CarrefourSA, Keles, Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel CarrefourSA çalışanlarından Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle köy okuluna destek - Son Dakika


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