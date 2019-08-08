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CarrefourSA'da Yönetim Kurulu Başkanı değişikliği

15 dakika önce

CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanlığına Cenk Alper seçildi.

CarrefourSA'da Yönetim Kurulu Başkanı değişikliği, System.String[]
CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanlığına Cenk Alper seçildi.
CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şunlar kaydedildi:
"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında;
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen'in, 31 Temmuz 2019 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, şirket ortağı olmayan Türkiye uyruklu, Cenk Alper'in TTK.'nun 363. maddesi uyarınca atanmasına, Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Cenk Alper'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine karar verilmiştir."
Cenk Alper

Cenk Alper, 1991 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede Makine Mühendisliği Yüksek Lisansı ve Sabancı Üniversitesi'nde MBA yaptı.

Topluluğa 1996 yılında, Beksa bünyesinde Proses Mühendisi olarak katılan Alper, Beksa bünyesinde yurt içi ve yurt dışı çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2007 yılında Kordsa'ya Global Teknoloji Direktörü olarak atandı. Alper, Kordsa bünyesinde çeşitli üst düzey görevlerde bulundu ve 2013-2017 yılları arasında da Kordsa CEO'su olarak görev yaptı.

Akabinde 2017 yılında Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı olarak atanan Alper, 31 Temmuzda da Sabancı Holding CEO'su olarak atandı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu, MEhmet Göçmen, Kordsa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:36 Kaynak: AA
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