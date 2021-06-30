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CarrefourSA'dan alternatif kurban paketleri - Son Dakika

CarrefourSA'dan alternatif kurban paketleri

30.06.2021 10:26
CarrefourSA'dan alternatif kurban paketleri, System.String[]

CarrefourSA, Kurban Bayramı kapsamında müşterilerine vekaleten en az 20 kilogramlık Büyükbaş Koli ve en az 17 kilogramlık Kıvırcık Koli olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor.

CarrefourSA, Kurban Bayramı kapsamında müşterilerine vekaleten en az 20 kilogramlık Büyükbaş Koli ve en az 17 kilogramlık Kıvırcık Koli olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor.

Carrefour iştiraki CarrefourSA, sahip olduğu 28 yıllık tecrübesiyle yaklaşan Kurban Bayramı çerçevesinde hijyenik şartlarda, doğru koşullarda kesim gerçekleştirerek vekaleten ve kaynağı belli, yüzde 100 yerli besi kurbanlık paketleriyle farklı alternatifler sunuyor.

Kurbanını 4. gün teslim almak isteyenlere indirim

Kurbanlık 1/7 hisse Büyükbaş Koli'yi Kurban Bayramı'nın 4. günü teslim almak isteyenlere özel indirim uygulanıyor. Buna göre en az 20 kilogramlık kemiksiz vekaleten Büyükbaş Koli, 1950 TL'den satılıyor. Bu bedel ayda 216,66 TL'den 9 taksitte ödenebiliyor. Büyükbaş Koli'yi Axess ile satın almayı tercih edenlere 125 TL indirimle koli bedeli 1825 TL oluyor.

En az 20 kilogramlık kemiksiz vekaleten Büyükbaş Koli, 2050 TL'den, Axess ile alanlara 1925 TL'den satılıyor. Büyükbaş Koli, kurbanlık bir dananın karaciğer, yürek, böbrekten oluşan sakatatları dahil 1/7 oranındaki hissesini içeriyor.

En az 17 kilogramlık Kıvırcık Koli ise 1950 TL'den, Axess ile alanlara 1825 TL'den satılıyor. Kıvırcık Koli, kurbanlık bir kuzudan 2 adet kol, 1 adet gerdan, 2 adet yarım kafes, 2 adet but ve karaciğer, yürek, böbrekten oluşan sakatatını barındırıyor.

Kurban alımlarında Akbank, Yapı Kredi, Finans Bank, Ziraat Bankası ve Halk Bank kartları ile 9 taksitte, Garanti Bankası'nın kartı ile 8 taksitte ve İş Bankası'nın kartıyla da 6 taksitte ödemek mümkün.

Kurban kolisini CarrefourSA'dan alanlara birer litrelik Pepsi Twist, Pepsi Max, Fruko Cool Lime, Yedigün Portakal ve Lipton Şeftali'den oluşan 5'li içecek seti hediye ediliyor.

İster marketlerden ister adresinize ücretsiz teslimatla online market üzerinden sipariş verin

CarrefourSA, marketlerinde bulunan kurbanlık satışının yanı sıra CarrefourSA.com ve CarrefourSA Online Market uygulaması üzerinden de sipariş alacak. Online Market uygulaması üzerinden verilen siparişler hem marketlerden teslim alınabilecek hem de İstanbul, Adana, Adapazarı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla ve Tekirdağ olmak üzere 16 şehirde sipariş verilen adreslere ücretsiz olarak teslim edilecek.

Din görevlisi, noter ve veteriner hekimler eşliğinde kurbanlık kesimine bayramın 1. günü bayram namazından sonra başlanıp, kurban kesimi 3. günü gün batımında bitirilecek. Bu süreçte yüzde 100 yerli besi kurbanlıklar, CarrefourSA bünyesindeki veteriner hekimlerin kontrolü ve gözetimi altında kesilecek. Kurban kolilerin taşındığı araçların temizlik ve dezenfeksiyonu onaylı kimyasallar ile her taşıma öncesinde yapılacak, sevkiyat süresi boyunca araç sıcaklıkları uzaktan sıcaklık izleme sistemi ile takip edilerek, paketler uygun sıcaklıklarda teslim edilecek.

ŞEHİ TGAZİ, BEDD, İZEV, TOFD ve ZİÇEV'e Kurban Bağışı imkanı

CarrefourSA, Kurban Bayramı kapsamında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler - Şehit Dul ve Yetimler Derneği'ne kurban bağış olanağı sunuyor.

Bu yıl CarrefourSA, kurban derilerini Türk Hava Kurumu'na bağışlayacak. - İSTANBUL

CarrefourSA'dan alternatif kurban paketleri
CarrefourSA'dan alternatif kurban paketleri

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel CarrefourSA'dan alternatif kurban paketleri - Son Dakika


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