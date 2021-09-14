'Doğrusu Çocuklara Umut Olmak' isimli sosyal sorumluluk kampanyası başladı - Son Dakika

30 Eylül tarihleri arasında tüketicilerin yaşamlarını iyileştirmeye odaklanan Procter & Gamble (P&G) ve hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocukların hayallerini gerçekleştiren Make-A- Wish® Türkiye (Bir Dilek Tut Derneği) ile 'Doğrusu, Çocuklara Umut Olmak' diyerek sosyal sorumluluk kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında, CarrefourSA marketlerinden, Carrefoursa.com veya CarrefourSA Online Market üzerinden 1 – 30 Eylül tarihleri arasında yapılacak her bir Head&Shoulders ve Pantene alışverişi, Make-A- Wish® Türkiye'ye (Bir Dilek Tut Derneği) katkı olacak.

ÇOCUKLARIN EĞİTİM HAKLARININ KORUNARAK DEVAM ETTİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

Şirketten yapılan açıklamada, çocukların eğitim, oyun gibi haklarının korunarak devam ettirilmesi amacıyla yıllardır birçok projeye destek verildiği ve düzenlenen kampanyalara projelere, müşterilerin de dahil edildiği aktarıldı.

Make-A- Wish® Türkiye 3-18 yaşları arasında çocukluk çağı kanseri, organ yetmezliği, bağışıklık sisteminin çökmesi gibi zor ve travmatik tedavi süreçleri olan hastalıklar ile mücadele eden çocukların gerçekleşmesini imkansız olarak düşündükleri bir hayallerini gerçekleştirmek için destek oluyor.

Araştırmalara göre, dileği yerine gelen çocukların yüzde 42'si arkadaşlarıyla daha sağlıklı ilişkiler kuruyor yüzde 72'sinin enerji seviyesi ve canlılığı artıyor, yüzde 64'ünün hayata tutunma arzusu artıyor ve yüzde 39'unun tedavi sebebiyle yaşadıkları fiziksel sıkıntılar azalıyor.