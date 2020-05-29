CarrefourSA'dan halka "Arabalı Açık Hava Sineması" keyfi

CarrefourSA, pandemi döneminde arabalı açık hava sinema keyfi ile sinema özlemine son verdi.

CarrefourSA, pandemi döneminde arabalı açık hava sinema keyfi ile sinema özlemine son verdi. CarrefourSA'nın arabalı açık hava sineması keyfi kapsamında beyazperdeye "Bizim Aile" filmi yansıdı. İstanbul'daki Kozyatağı Carrefour AVM'nin otoparkı, dün akşam bir ilke sahne oldu. Film için Kozyatağı Carrefour AVM'nin otoparkında 100'e yakın araba bir araya geldi. CarrefourSA, pandemi kapsamında getirilen kısıtlamalar neticesinde sinemaların kapalı olduğu dönemde, sosyal mesafe kurallarını uygulayarak müşterilerine araba ile açık havada sinema izleme fırsatı sundu. 0 ile 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri dışındaki müşteriler her araçta 2 kişi olunması, araç içinde maske takılması gibi kurallar ile saat 19.30 itibarıyla arabalarıyla alana giriş yaparak yerlerini aldılar. CarrefourSA'nın arabalı açık hava sineması keyfi kapsamında aralarında Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Şener Şen, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda, Itır Esen ve Selim Naşit gibi Türk sinemasına isimlerini altın harflerle yazdıran oyuncuların yer aldığı, aynı zamanda da CarrefourSA'nın marka jeneriği olan Bizim Aile filmi yansıdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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