CarrefourSA'dan koronavirüs önlemleri
12 dakika önce
AVM içerisindeki mağazalar hariç tüm CarrefourSA'lar yarından itibaren 08.00-09.00 saatleri arasında sadece 60 yaş ve üzeri müşteriler için açık olacak.
AVM içerisindeki mağazalar hariç tüm CarrefourSA'lar yarından itibaren 08.00-09.00 saatleri arasında sadece 60 yaş ve üzeri müşteriler için açık olacak.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:27
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