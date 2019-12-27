CarrefourSA'dan minik dostlara mama desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel CarrefourSA'dan minik dostlara mama desteği - Son Dakika

CarrefourSA'dan minik dostlara mama desteği

6 saat önce

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu'na 2015 yılından bu yana destek veren CarrefourSA, bu kez de müşterileriyle birlikte hayvanlara mama yardımında bulundu.

CarrefourSA'dan minik dostlara mama desteği, System.String[]

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu'na 2015 yılından bu yana destek veren CarrefourSA, bu kez de müşterileriyle birlikte hayvanlara mama yardımında bulundu.

CarrefourSA, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde başlattığı kampanya ile topladığı mamaları CarrefourSA CRM ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Öner Çelebi ve Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Marmara Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Nihal Kasa'nın katıldığı törenle HayKonFed'le birlikte sahipsiz hayvanları besleyen gönüllülere teslim etti.

'DOST HAREKETİ' İLE MİNİK DOSTLARA DESTEK

CarrefourSA, 2015 yılından bu yana HayKonFed'in 'Dost Hareketi' projesine destek veriyor. Gerçekleştirdiği şenliklerle minik dostlara özel kulübeler inşa edip bu kulübeleri HayKonFed'le birlikte sahipsiz hayvanları besleyen gönüllülerine bağışlayan CarrefourSA, böylelikle sokakta yaşayan hayvanların barınma sorununun çözülmesi için katkıda bulunuyor.

Türkiye'nin 52 şehrindeki 630 marketinde düzenlendiği kampanyalar sayesinde müşterileriyle birlikte HayKonFed'in sahipsiz hayvanları besleyen gönüllülerine mama desteği veren CarrefourSA, aynı zamanda taze gıda reyonlarındaki atığa çıkabilecek tüketilebilir ürünlerini de HayKonFed'le birlikte önüllüleri aracılığıyla minik dostlara ulaşmasını sağlıyor.


CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Garry Cook: 2008 yılında yanlışlıkla Messi'yi Manchester City'ye transfer ediyorduk
Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım törenine TOGG CEO'sunun iddialı sözleri damga vurdu Türkiye'nin merakla beklediği yerli arabanın 5 modeli olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı

Son Dakika Haberleri
22:30 Demokrasi Müzesi'nin ilk ağacını Aydın Valisi Köşger dikti - Son Dakika
22:30 CHP Çubuk İlçe Başkanı Çokcan güven tazeledi - Son Dakika
22:25 Memur-Sen Başkanı Yalçın, 'Eğitime Bakış' dergisinin etkinliğine katıldı - Son Dakika
22:24 YPG'ye katılan İngiliz'in babası gözaltına alındı - Son Dakika
22:24 Gaziantep'te 2 tır çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Son Dakika
21:00 4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 22:35:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CarrefourSA'dan minik dostlara mama desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]