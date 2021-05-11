Sokak hayvanlarına 5 ton mama yardımı - Son Dakika

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonFed) ile iş birliği yapan CarrefourSA, sokak hayvanlarına 5 ton mama yardımında bulundu. Mamalar, gönüllüler sayesinde sokak hayvanlarına ulaştı.

2015 yılından bu yana Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonFed) ile olan iş birliği çerçevesinde 'Dost Hareketi' projesine destek veren CarrefourSA, tam kapanmanın yaşandığı bugünlerde sokak hayvanlarını yalnız bırakmayarak 5 ton mama yardımında bulundu.

Süpermarket zinciri, taze gıda reyonlarındaki atığa çıkabilecek tüketilebilir ürünlerin de HayKonFed gönüllüleri sayesinde sokaklardaki minik dostlara ulaşmasını sağladıklarını duyurdu. Bunların yanı sıra CarrefourSA, HayKonFed çanta satışlarından elde edilen gelirle de gönüllülere destek oluyor.