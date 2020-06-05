CarrefourSA, doğa ile uyumlu bir gelecek için çalışıyor - Son Dakika

CarrefourSA, doğa ile uyumlu bir gelecek için çalışıyor

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla süreçlerini dijitalleştirerek faaliyetlerini kağıtsız ve emisyonsuz gerçekleştirebilmek adına hangi adımları attığını paylaştı.

CarrefourSA, doğa ile uyumlu bir gelecek için çalışıyor, System.String[]

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla süreçlerini dijitalleştirerek faaliyetlerini kağıtsız ve emisyonsuz gerçekleştirebilmek adına hangi adımları attığını paylaştı.


5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü değerlendiren CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, "Sürdürülebilir bir dünyada yaşamanın altın kuralı, doğayı ve çevreyi korumak. Özellikle pandemi süreciyle birlikte doğayı ve çevreyi korumanın önemini bir kez daha anladık. Attığımız her adımda doğayı korumaya dikkat ediyor, çevresel etkileri en aza indirgemeye özen gösteriyoruz. Çünkü geçmişten bize miras kalan bu dünyayı, gelecek nesillere yaşanabilir bir şekilde bırakmak istiyoruz. Bu misyonla da genel müdürlüğümüzden marketlerimize ve depolarımıza kadar tüm iş yerlerimizde Sıfır Atık Sistemi kuruyor, dijitalleşerek faaliyetlerimizi kağıtsız ve emisyonsuz gerçekleştirmeye çalışıyoruz" dedi.


CarrefourSA, yaş sebze - meyve ürünlerini reyonlarına taşırken insan sağlığı için çok önemli olan pestisit konusunda büyük hassasiyet gösteriyor. Bunun yanı sıra yaş sebze - meyve ürünlerinin bulunduğu tabaklar, geri dönüştürülmüş kartondan tercih edilirken meyve suyu ve süt gibi tetrapak ambalajlarda kullanılan kağıdın sürdürülebilir kaynaklardan gelmesini destekliyor. Carrefour markalı ürünlerinin ambalajlarının geri dönüşümü için ÇEVKO ile çalışıyor.


Marketlerinde sık sık atık projelerine imza atan firma, yenilebilir ürünleri HayKonFed ile birlikte evsiz hayvanlara ulaştırıyor, TİDER ile iş birliği yaparak gıdaların atığa dönüşmesini engelliyor. Gıdanın yanı sıra elektronik atıklarına da dikkat çekmek amacıyla, Elektronik Atık Toplama Kampanyası'na destek vererek 4.100 kilogram elektronik atık topladı.


Türkiye'de bir ilke imza atarak müşterilerini Lezzet Arası restoranlarla tanıştıran firma, mevcut 12 Lezzet Arası restoranından 9.300 kilogram atık bitkisel yağı toplayıp biodizele dönüşmesini sağlayarak denizlerin korunmasına katkı sağladı.


Marketlerdeki ürünlerin yanı sıra atık olabilecek bir diğer faktör, kullanılan naylon poşetler Bu kapsamda CarrefourSA, müşterilerine, doğa dostu alışveriş torbası sunarak poşet tüketiminin azaltılmasına katkı sağlıyor. Bunun yanı sıra, ithalatını yaptığı ürünlerin de çevre dostu olmasını zorunlu kılarak yeşil nokta anlaşmalı ürünleri tercih ediyor.


Haftanın 7 günü faaliyet gösteren marketlerinde enerji verimliliğini artırmak için aydınlatma sistemlerinden soğuk zincir dolaplara, karbondioksit emisyonu düşük araçlardan ambalaj kullanımına ve hatta gider sistemlerinin temizliğinde kullanılan solüsyonlara kadar her adımda çevreci bir vizyonla doğa dostu marketler oluşturdu, dijitalleşme faaliyetleri kapsamında da iletişim süreçlerini dijital platformlara taşıyıp katalog e-poster vb. iletişim araçlarında kağıt kullanımını azalttı.


Tedarik süreçlerinde rota optimizasyonu ve merkezileşme sağlayıp yakıt kullanımı azaltarak sera gazı emisyonunu düşüren firma, atık yönetimi çerçevesinde kısa raf ömrü olan soğuk zincir ürünlerini, otomatik siparişe dönüştürerek marketlerin ihtiyacı kadar ürün depolanmasını sağlayarak yüzde 2,3 olan organik atık miktarını yüzde 1,79 seviyesine indirdi.


İş dünyasında kağıdın en çok kullanıldığı departmanlardan biri olan finans departmanında elektronik fatura sürecine hızlıca adapte olarak artık basılı fatura kullanmamaya başladı.


Bugün için 10 bin 500 kişilik dev bir aile olan CarrefourSA, işe alım süreçlerinde robotik teknolojisinden faydalanarak kağıt kullanımını azalttı. - İSTANBUL

Dünya Çevre Günü, Sabancı Holding, Carrefour, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 01:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel CarrefourSA, doğa ile uyumlu bir gelecek için çalışıyor - Son Dakika

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