CarrefourSA ile TOG'un

Türkiye'de organize perakende sektöründe hizmet sunan CarrefourSA'nın Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile başlattığı "Her Paket Bir Çocuğa Destek" kampanyasının ikinci yılının ilk etkinliği, Samsun'da gerçekleştirildi.

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ve TOG Vakfı Genel Müdürü Murat Çitilgülü'nün katılımıyla düzenlenen etkinlikte, hazırlanan 111 kırtasiye paketi gönüllü gençlerin belirlediği Atakum ilçesindeki Özören Şehit Metin Arslantürk İlkokulu öğrencilerine dağıtıldı.

Kartallıoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl ilk adımını attıkları kampanyayı bu yıl da sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

CarrefourSA müşterilerinin kampanyaya gösterdikleri ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kartallıoğlu, "Geçen sene Van, Bursa, Eskişehir ve Şanlıurfa'ya kırtasiye paketleri ulaştırmıştık. Bu sene Samsun'dan başlıyoruz. Öğrencilerin ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılayabiliyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimizle el ele TOG'a destek vererek öğrencilerin geleceği için sağladığımız katkıları artırmaya devam edeceğiz." dedi.

CarrefourSA ve TOG iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen "Her Paket Bir Çocuğa Destek" kampanyası kapsamında CarrefourSA müşterilerinin marketlerden ve carrefoursa.com üzerinden satın aldıkları 25 lira değerindeki kırtasiye paketlerinde kuru, pastel ve sulu boyalar, defterler, kalemler, silgi ile okul çantası gibi ürünler yer alıyor.

Kampanya kapsamında Ankara'ya 300, Diyarbakır'a 170, İzmir'e 130, Sakarya'ya 289, Samsun'a ise 111 paket ulaştırılarak 1000 öğrenciye yardım yapıldı.