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CarrefourSa 'Lezzet Arası' restoranlarının Ankara'daki ilk şubesini açtı - Son Dakika

CarrefourSa 'Lezzet Arası' restoranlarının Ankara'daki ilk şubesini açtı

02.12.2021 14:13
CarrefourSa 'Lezzet Arası' restoranlarının Ankara'daki ilk şubesini açtı

CarrefourSA, market fiyatı ile restoran hizmeti sunan 'Lezzet Arası'nın Ankara'daki ilk şubesi Çayyolu'nda açtı.

CarrefourSA, market fiyatı ile restoran hizmeti sunan 'Lezzet Arası'nın Ankara'daki ilk şubesi Çayyolu'nda açtı. CarrefourSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı, Türkiye'deki 14'üncü şubelerini açtıklarını belirterek, "Misafirlerimizin, marketten aldığı eti, balığı ücretsiz bir şekilde pişirip, masalarına servis ediyoruz" dedi.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, müşterilerine market fiyatına gastronomik özgürlük sunarak açtığı Lezzet Arası restoranlarına bir yenisini daha ekledi. Izgara çeşitlerinden sulu yemeklere ve dünya mutfaklarından seçme lezzetlere kadar yiyeceğin doğrusunu sunacak olan Ankara'nın ilk Lezzet Arası restoranı, Çayyolu'nda hizmete girdi. Böylelikle CarrefourSA'nın Lezzet Arası restoran sayısı 14'e ulaştı. Çayyolu'nda açılan Lezzet Arası restoranı, toplam 1000 metrekare alanda, 450 kişi kapasiteyle hizmet veriyor. 35 kişinin görev yaptığı restoran, mevcut hizmet veren Lezzet Arası restoranlarından farklı olarak, CarrefourSA marketinin üst katında yer alıyor.

'MİSAFİRLERİMİZ EN UYGUN, EN HESAPLI FİYATA KALİTELİ VE HİJYENİK BİR ŞEKİLDE YEMEK YİYEBİLİRLER'

Arpacı, bundan sonraki hedeflerinin Lezzet Arası restoranını tüm illere açmak olduğunu ifade ederek, "1000 metrekare alanda bulunuyor ve 450 kişilik bir restoran kapasitemiz var. Lezzet arasının müşterilerimize sağladığı faydalara baktığımız zaman, misafirlerimiz en uygun, en hesaplı fiyata, kaliteli ve hijyenik bir şekilde yemek yiyebilirler. Market fiyatlarına ürün ve hizmet sunuyoruz. Marketten aldığı bir eti, balığı ücretsiz bir şekilde pişirip masasına servis ediyoruz. Et ve balığın haricinde tezgahlarımızda 20'ye yakın tencere yemeğini müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Bundan sonraki hedefimiz de Ankara'nın en hesaplı olan restoranını, tüm diğer illerde açmayı düşünüyoruz" dedi.

'DÜNYANIN EN ÖNEMLİ RESTORANLARINDA YİYECEĞİNİZ YEMEĞİ BURADA ÇOK UYGUN FİYATLARA YİYEBİLECEKSİNİZ'

Türk Mutfağı Araştırmacısı, Yazar ve Şef Vedat Başaran, güvenli gıdanın önemine dikkat çekerek,  "Güvenli gıdanın yanında usta pişirme teknikleri ve her şeyi taze, mevsiminde kullanabilmek, çok önemlidir. Bunun karşılığında dünyanın en önemli restoranlarında yiyeceğiniz yemeği burada çok uygun fiyatlara yiyebileceksiniz. Burada evdeki mutfaklarımızda uyguladığımızdan daha üst derecede bir hijyen uygulanıyor. Buradaki esas hikayemiz, tamamen mutlu, sağlıklı, güvenli bir şekilde, paranın karşılığının, zamanın karşılığının vermesidir" diye konuştu.


CarrefourSa 'Lezzet Arası' restoranlarının Ankara'daki ilk şubesini açtı
CarrefourSa 'Lezzet Arası' restoranlarının Ankara'daki ilk şubesini açtı
CarrefourSa 'Lezzet Arası' restoranlarının Ankara'daki ilk şubesini açtı
CarrefourSa 'Lezzet Arası' restoranlarının Ankara'daki ilk şubesini açtı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CarrefourSa 'Lezzet Arası' restoranlarının Ankara'daki ilk şubesini açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CarrefourSa 'Lezzet Arası' restoranlarının Ankara'daki ilk şubesini açtı - Son Dakika
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