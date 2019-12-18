CarrefourSA marketlerini yılbaşı heyecanı sardı

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, "Bugüne kadar imza attığımız ilkler bir yana, ülkemize kazandırdığımız yenilikler ve sunduğumuz ürün çeşitliliği ile müşterilerimiz adına en iyi alternatifleri sunan marka olduk. CarrefourSA olarak tüm Türkiye'nin yeni yılını kutlarız." dedi.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, yaklaşan yeni yılla birlikte yılbaşı sofralarında ihtiyaç duyulan tüm lezzetleri ve yılbaşını anlamlı kılan süslemeleri, marketlerinden müşterileriyle buluşturmaya başladı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, bir yılın daha birlikte geride bırakıldığını, yeni bir yılın heyecanını yaşadıklarını aktararak, her yeni yılın, yepyeni başlangıçların habercisi olduğunu belirtti.



Kartallıoğlu, gelecek yılın başta Türkiye adına birlik ve beraberlik, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi adına bolluk ve bereket, müşteriler adına da şans dolu bir yıl olmasını dilediğini belirterek, "Bugüne kadar imza attığımız ilkler bir yana, ülkemize kazandırdığımız yenilikler ve sunduğumuz ürün çeşitliliği ile müşterilerimiz adına en iyi alternatifleri sunan marka olduk. CarrefourSA olarak tüm Türkiye'nin yeni yılını kutlarız." ifadelerini kullandı.



Yılbaşı sofrasından hindiyi eksik etmeyenler için 25 yıldır hindi siparişi alıp yılbaşı akşamı evlere teslim eden CarrefourSA, bu yıl çeşidi artırdı. CarrefourSA, müşterilerinin tercihe göre "Doldurulmuş Hindi", "Yarım Hindi" ya da "Hindi But" şeklinde 28 Aralık Cuma, saat 22.00'ye kadar marketlerden ya da carrefoursa.com üzerinden sipariş alarak 31 Aralık akşamı belirtilen adrese tam saatinde teslim ediyor.

Talih Kuşu, bu yıl da CarrefourSA'larda talihlisini arıyor



Büyük ikramiyenin 80 milyon TL olduğu 2020 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde CarrefourSA bu yıl da Milli Piyango yılbaşı bilet satışları ile müşterilerine büyük ikramiye heyecanına ortak olma fırsatı yaratıyor. CarrefourSA, bu yıl Milli Piyango sahibi olmak isteyenlere kredi kartıyla satın alma imkanı da sağlıyor.



Yeni yılı evlerinde karşılayacak olanlar için alışılagelmiş yılbaşı eğlencesi Tombala, yılbaşının olmazsa olmazı çam ağacı ve yeni yıl süsleri ile geceye eşlik eden mezeler, kuruyemişler ve meyve çeşitleri de müşteriler için reyonlardaki yerini aldı.