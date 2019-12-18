CarrefourSA marketlerini yılbaşı heyecanı sardı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi CarrefourSA marketlerini yılbaşı heyecanı sardı - Son Dakika Ekonomi

CarrefourSA marketlerini yılbaşı heyecanı sardı

6 saat önce

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, "Bugüne kadar imza attığımız ilkler bir yana, ülkemize kazandırdığımız yenilikler ve sunduğumuz ürün çeşitliliği ile müşterilerimiz adına en iyi alternatifleri sunan marka olduk. CarrefourSA olarak tüm Türkiye'nin yeni yılını kutlarız." dedi.

CarrefourSA marketlerini yılbaşı heyecanı sardı, System.String[]

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, "Bugüne kadar imza attığımız ilkler bir yana, ülkemize kazandırdığımız yenilikler ve sunduğumuz ürün çeşitliliği ile müşterilerimiz adına en iyi alternatifleri sunan marka olduk. CarrefourSA olarak tüm Türkiye'nin yeni yılını kutlarız." dedi.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, yaklaşan yeni yılla birlikte yılbaşı sofralarında ihtiyaç duyulan tüm lezzetleri ve yılbaşını anlamlı kılan süslemeleri, marketlerinden müşterileriyle buluşturmaya başladı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, bir yılın daha birlikte geride bırakıldığını, yeni bir yılın heyecanını yaşadıklarını aktararak, her yeni yılın, yepyeni başlangıçların habercisi olduğunu belirtti.


Kartallıoğlu, gelecek yılın başta Türkiye adına birlik ve beraberlik, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi adına bolluk ve bereket, müşteriler adına da şans dolu bir yıl olmasını dilediğini belirterek, "Bugüne kadar imza attığımız ilkler bir yana, ülkemize kazandırdığımız yenilikler ve sunduğumuz ürün çeşitliliği ile müşterilerimiz adına en iyi alternatifleri sunan marka olduk. CarrefourSA olarak tüm Türkiye'nin yeni yılını kutlarız." ifadelerini kullandı.


Yılbaşı sofrasından hindiyi eksik etmeyenler için 25 yıldır hindi siparişi alıp yılbaşı akşamı evlere teslim eden CarrefourSA, bu yıl çeşidi artırdı. CarrefourSA, müşterilerinin tercihe göre "Doldurulmuş Hindi", "Yarım Hindi" ya da "Hindi But" şeklinde 28 Aralık Cuma, saat 22.00'ye kadar marketlerden ya da carrefoursa.com üzerinden sipariş alarak 31 Aralık akşamı belirtilen adrese tam saatinde teslim ediyor.

Talih Kuşu, bu yıl da CarrefourSA'larda talihlisini arıyor


Büyük ikramiyenin 80 milyon TL olduğu 2020 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde CarrefourSA bu yıl da Milli Piyango yılbaşı bilet satışları ile müşterilerine büyük ikramiye heyecanına ortak olma fırsatı yaratıyor. CarrefourSA, bu yıl Milli Piyango sahibi olmak isteyenlere kredi kartıyla satın alma imkanı da sağlıyor.


Yeni yılı evlerinde karşılayacak olanlar için alışılagelmiş yılbaşı eğlencesi Tombala, yılbaşının olmazsa olmazı çam ağacı ve yeni yıl süsleri ile geceye eşlik eden mezeler, kuruyemişler ve meyve çeşitleri de müşteriler için reyonlardaki yerini aldı.

Sabancı Holding, Türkiye, Yılbaşı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MasterChef Güzide Mertcan'ın lüks villasını satışa çıkardığı ortaya çıktı
Google ile Rekabet Kurumu arasındaki kriz devam ediyor Yunanistan Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'den SİHA alıyorlar Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle

Son Dakika Haberleri
18:21 Hazine iki yıl vadeli DİBS ihracıyla 1.25 milyar euro borçlandı - Son Dakika Ekonomi
18:16 BIST100 yüzde 0.45 düştü, dolar 5.92 lirada - Son Dakika Ekonomi
18:16 Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika Ekonomi
18:15 Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika Ekonomi
18:11 Ekim ayında 43 bin kişi ilk kez konut kredisi kullandı - Son Dakika Ekonomi
17:49 Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Doğa Koleji'ni kamu kaynaklarıyla kurtarma planımız yok - Son Dakika Ekonomi
17:04 Yunanistan Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'den SİHA alıyorlar - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 18:28:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CarrefourSA marketlerini yılbaşı heyecanı sardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]