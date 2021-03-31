CarrefourSA müşterileri İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu ile "ürünün doğrusu kavramını" deneyimliyor - Son Dakika

CarrefourSA müşterileri İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu ile "ürünün doğrusu kavramını" deneyimliyor

31.03.2021 12:09
CarrefourSA müşterileri İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu ile

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA ile OYAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık şirketlerinden HEKTAŞ iş birliği çerçevesinde hayata geçen İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu projesi, CarrefourSA Üst Yöneticisi (CEO) Kutay Kartallıoğlu ve OYAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Grup Başkanı...

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA ile OYAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık şirketlerinden HEKTAŞ iş birliği çerçevesinde hayata geçen İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu projesi, CarrefourSA Üst Yöneticisi (CEO) Kutay Kartallıoğlu ve OYAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Grup Başkanı ve HEKTAŞ Genel Müdürü Levent Ortakçıer'in katılımıyla Beşiktaş Fulya'daki CarrefourSA Hiper'de tanıtıldı.

Türkiye'de bir ilk olan "İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu" ile CarrefourSA reyonlarında bulunan sebzelerin güvenilebilir ve sürekli olarak belli bir standartta yetişmesi sağlanırken, ürünlerin üzerinde yer alan QR Kod sayesinde o ürüne dair üretici bilgisi, yer, zaman ve yetiştirilme şartları ile akredite olmuş kuruluşlardan alınan tüm kalıntı analizlerine anlık olarak ulaşılabiliyor.

Tanıtımda konuşan Kutay Kartallıoğlu, uzun yıllardır gerçekleştirdikleri projelerle sürdürülebilir tarım, hayvancılık ve balıkçılık faaliyetlerini desteklediklerini, böylece doğru ürünü doğru üreticiden alarak doğru hizmet ve fiyatla müşterilerine sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Kartallıoğlu, HEKTAŞ ile birlikte Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Müşterilerimizin akıllı telefonlarından bu ürünlerin nerelerde ve hangi şartlarda yetiştirildiğini, hangi soğuk zincirden geçtiğini görebileceği bir teknolojiden bahsediyoruz. Doğru ürünü doğru tedarikçiyle ulaştırdığımız için son derece gururluyuz. Önümüzdeki dönemde bunun Türk tarımında ve müşterilerimizin sebze meyve alımlarında yeni bir standart olması ve norm oluşturmasını hedefliyoruz. Reyonlarımızda yer alan yedi farklı sebze ürününün üzerindeki QR Kod sayesinde o ürünün nerede, nasıl yetiştirildiğini öğrenme fırsatı sunuyoruz. İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu ile üretilen ürünler, İstanbul'daki 150 marketimizde yer alıyor. Sonbahara kadar hasat edilen tüm ürünleri, mevcut marketlerimizin hepsinde satışa sunacağız. CarrefourSA olarak HEKTAŞ iş birliğiyle Türkiye'de olmayan bir projeye imza atmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz."

"QR kod ve blockchain teknolojisi bir arada"

Tarım faaliyetlerinin döngüsel ekonomi adına büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Kartallıoğlu, "Tamamen QR ve blockchain teknolojisiyle bir arada, HEKTAŞ'ın yapmış olduğu çok değerli yatırımların müşterimize ulaştırıldığı ilk deneme bu. Hedefimiz yakın zamanda Türkiye'deki 714 mağazamızın tamamına bu ürünleri yaymak ve bir yandan da ürün çeşitliliğini de artırmak. Bütün müşterilerimizin bunu tatmasını, denemesini ve istifade etmesini mutlulukla bekliyoruz." diye konuştu.

Platformun kapsamındaki ürün çeşitliliğini geliştirmek için çalıştıklarını aktaran Kartallıoğlu, "Hem yatay anlamda mağazalarımız içinde hem de dikey anlamda ürün çeşitliliğimizi süratle geliştireceğiz. İnsanlar da çok rağbet gösteriyor, gayet olumlu tepkiler var. Müşteri hizmetlerine gelen maillerden talep ve ilgili soruları sürekli alıyoruz. HEKTAŞ bu konuda uzun zamandır yatırım yapıyor. Çok büyük seraları var. Bizim görevimiz onların bu yatırımlarını taçlandırmak." ifadelerini kullandı.

Kartallıoğlu, yerli üreticiyi desteklemek, Anadolu'nun mirası yerli tohumları gelecek nesillere bırakabilmek için çiftçileri, üretimi desteklediklerini ve hasat edilen ürünleri, soğuk zinciri bozmadan önce depolarına, analiz ve paketleme işlemleri tamamlandıktan sonra da reyonlara getirdiklerini dile getirdi.

"Ülkemizde tarımda ilk kez blockchain teknolojisini kullandık"

OYAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Grup Başkanı ve HEKTAŞ Genel Müdürü Levent Ortakçıer ise büyük bir öngörüyle temellerini 2018 yılında attıkları HEKTAŞ İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu kapsamında üretilen ürünleri ilk olarak CarrefourSA müşterileriyle buluşturmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Tarımda ilk kez blockchain teknolojisinin kullanıldığı platformun hem son tüketiciye, hem üreticiye, hem de perakendeciye önemli faydalar sunmak için tasarlandığını belirten Ortakçıer, şunları söyledi:

"Yazılımından donanımına kadar bu teknolojinin çalışmasıyla ilgilendik. CarrefourSA'nın bize gösterdiği bu misafirperverliğe çok teşekkür ediyoruz. Bizi daha da yüreklendirdiler. Blockchain teknolojisi, bilgilerin değiştirilemez olması ve tüketicilerin doğru bilgiye ulaşımını garanti etmesi açısından çok önemli. Bu teknolojiyle tüketiciler, tedarik zincirindeki her bir ürünün topraktan sofraya kadarki yolculuğunun tüm aşamalarını, kullanılan tüm girdiyi ve üretici tarafından yapılan uygulamaları izleyebiliyor ve akredite olmuş kuruluşlardan alınan tüm kalıntı analizlerine anlık olarak ulaşabiliyor."

Dünyada artık tüketicinin aldığı ürünle ilgili çok detay bilgi istediğini kaydeden Ortakçıer, "Nerede üretildi, hangi ilaç kullanıldı, geçtiği aşamalar nedir gibi bilgiler öğrenilmek isteniyor. Tohumdan, fideye, gübreye, ilaca ve kalıntı tespitine gerekli fotoğrafların içinde olduğu bir veri mevcut bu QR kodunda. Bu proje burada kalmayacak ve biz bunu CarrefourSa ile daha ileriye de taşıyacağız. Kimyasal ilaçlar yerine biyolojik ilaçlarla büyümüş ürünler ortaya koymaya çalışıyoruz ve çok yakında raflara girecek bu ürünler. Dijital dönüşüm artık bu konuda çok daha fazla etkili olacak." dedi.

CarrefourSA ve HEKTAŞ iş birliğiyle hayat geçen İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu sayesinde üretilen Çengelköy salatalık, pembe köy domatesi, salkım domates, mini turuncu domates, mini kahverengi domates, mini kırmızı domates ve renkli salkım çeri domates, İstanbul'daki 150 markette müşterilerle buluştu. Yıl sonuna kadar hasat edilen tüm ürünler, CarrefourSA'nın Türkiye genelindeki marketlerinde yer alacak.

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Sabancı Holding, CarrefourSA, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi CarrefourSA müşterileri İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu ile 'ürünün doğrusu kavramını' deneyimliyor - Son Dakika Ekonomi


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