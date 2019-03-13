Carrefoursa Nilüfer Hipermarket'te "Lezzet Arası" Açıldı

Türkiye perakende sektörünün önde gelen markalarından CarrefourSA, alışverişi daha keyifli hale getirmek için "Lezzet Arası" restoranını Nilüfer ilçesindeki hipermarketinde hizmete açtı.

Türkiye perakende sektörünün önde gelen markalarından CarrefourSA, alışverişi daha keyifli hale getirmek için "Lezzet Arası" restoranını Nilüfer ilçesindeki hipermarketinde hizmete açtı.



Restoranın açılışında konuşan CarrefourSA Hipermarketler Satış Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı, mevcut hipermarket restoranlarını Lezzet Arası ismiyle gastronomik bir yaşam alanına çevirdiklerini söyledi.



Arpacı, "Ülkemizde eşi benzeri olmayan Lezzet Arası'nı mevcut restoranlardan ayıran en önemli özelliği, market bünyesinde olması dolayısıyla et, balık veya tavuk reyonlarından alınan herhangi bir ürünün hemen pişirtilebilmesi veya paket servis hizmeti alınabilmesi. Böylelikle Lezzet Arası ile tüketicilerimizin, menüye bağlı olmadan yeme-içme tercihlerine özgürlük getirdik." dedi.



Lezzet Arası restoranlarını ilginin her geçen arttığını vurgulayan Arpacı, "Hafta içi günlük ortalama 4 bin 200, hafta sonu da günlük ortalama 7 bin kişiye nezih bir ortamda, uygun fiyata, kaliteli ve güvenilir bir yeme-içme imkanı sunuyoruz. İster ızgara isterse sulu yemek olsun, ortalama 15 liraya karnınızı doyurabiliyorsunuz. Türkiye'nin en hesaplı restoranı diyebileceğimiz Lezzet Arası'ndan, halihazırda 8 hipermarketimizde bulunuyor." diye konuştu.



Ünlü şef Vedat Başaran ise "Siz seçin, biz pişirelim" mottosuyla oluşturdukları Lezzet Arası'nı bir restorandan daha çok, tüketicilerin gün içinde alışverişe ara verip dinlenebilecekleri ve keyifle yemek yiyebilecekleri gastronomik bir yaşam alanı olarak tanımlayabileceklerini belirtti.



Gurme yazar Mehmet Yaşin de bu restoranların hijyenik, taze ve uygun fiyatlı yemek sunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Ülkemizde taze, hijyenik, lezzetli ve uygun fiyatlı yemek en önemli konuların başında geliyor. Böylesi bir ihtiyacı karşılayan CarrefourSA'yı hem ülkemize hem de yurt dışına örnek olması dolayısıyla tebrik ediyorum. Keyifli olduğu kadar meşakkatli bir hizmet olan alışverişe renk katan konsepti ile Lezzet Arası, aklınızdan geçeni gönlünüzce yiyebileceğiniz bir özgürlük sunuyor. Gastronomide sınırların olmadığını düşünürsek Lezzet Arası, size bu özgürlüğü yaşatabilecek nadir mekanlardan biri olarak karşımıza çıkıyor."

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