CarrefourSA'nın açık hava sinemasında "Bizim için Şampiyon" izlendi - Son Dakika

CarrefourSA'nın açık hava sinemasında "Bizim için Şampiyon" izlendi

CarrefourSA'nın arabalı açık hava sinemasında beyaz perdeye "Bizim için Şampiyon" filmi yansıdı.

CarrefourSA'nın arabalı açık hava sinemasında beyaz perdeye "Bizim için Şampiyon" filmi yansıdı.

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CarrrefourSA'nın açıklamasına göre, arabalı açık hava sinemasının üçüncüsü Oral B anasponsorluğunda, Pepsi ve Çerezza'nın katkılarıyla İstinye CarrefourSA Açık Otoparkında düzenlendi.

Haziran ayında 200 TL ve üzeri alışveriş yapıp arabalı açık hava sinemasına katılmak için SMS atanlar arasından 35 kişinin katıldığı gecede; başrollerini Fikret Kuşkan, Farah Zeynep Abdullah ile Ekin Koç'un paylaştığı, at yarışlarının efsane atı Bold Pilot ile efsane jokey Halis Karataş'ın hikayesinin anlatıldığı Bizim için Şampiyon filmi izlendi.

Film başlamadan önce izleyicilere patlamış mısır ve gazlı içecek ikram edilirken Oral B de diş macunu hediye etti.

CarrefourSA'nın arabalı açık hava sinemasına katılan araçlar, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak, içinde en fazla 3 kişi olmak kaydıyla alana alındı. 65 yaş üzeri müşteriler, bu yaş grubuna uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle etkinliğe katılamazken alanda araç içinde maske takılması kuralı uygulandı.

Halis Karataş, Ekin Koç, Pepsi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 09:27 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi CarrefourSA'nın açık hava sinemasında 'Bizim için Şampiyon' izlendi - Son Dakika Ekonomi

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