CarrefourSA, Ramazan kolilerinin satışına başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel CarrefourSA, Ramazan kolilerinin satışına başladı - Son Dakika

CarrefourSA, Ramazan kolilerinin satışına başladı

6 saat önce

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, iftar ve sahur sofralarına bereket getiren Ramazan kolilerinin satışına başladı.

CarrefourSA, Ramazan kolilerinin satışına başladı, System.String[]

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, iftar ve sahur sofralarına bereket getiren Ramazan kolilerinin satışına başladı. Geçen seneye göre fazlasıyla talep alan CarrefourSA, Klasik Ramazan Kolisi, Süper Ramazan Kolisi, Mega Ramazan Kolisi ve Lüks Ramazan Kolisi olmak üzere dört farklı koliyi müşterileriyle buluşturuyor.


CarrefourSA, bu yıl da on bir ayın sultanı Ramazan Ayı'na özel dört farklı koli hazırlayarak iftar ve sahur sofralarına bereket getiriyor. Hazırlanan kolilerden içinde ayçiçek yağından pirince, mercimekten bulgura kadar toplam 15 ürünün yer aldığı Klasik Ramazan Kolisi, 49,90 TL'den marketlerdeki yerini aldı.


Klasik Ramazan Kolisi'nde 15 ürün bulunuyor


92,85 TL yerine yüzde 46 tasarrufla 49,90 TL'den sunulan Klasik Ramazan Kolisi'nde 1 Litre Safya Ayçiçek Yağı, 1 kg Baharım Osmancık Pirinç, 1 kg Tat Kırmızı Mercimek, 1 Kg Duru Başbaşı Bulgur, 750 g Torku Küp Şeker, 500 g Ofçay Binbirdem Harman Çay, 1 Kg Sinangil Buğday Unu, 500 g. Filiz Burgu Makarna, 430 g Tat Domates Salçası, 750 g Billur İyotlu Sofa Tuzu, 54 g Bizim Mutfak Mercimek Çorbası, 6'lı Bizim Tavuk Bulyon, 150 g Kenton Sakızlı Muhallebi, 1 Lt Pepsi Twist Kola ve 1 Lt Lipton Şeftalili Soğuk Çay olmak üzere toplam 15 farklı ürün yer alıyor.


İçinde 22 adet farklı ürün bulunan Süper Ramazan Kolisi, 127,85 TL yerine 79,90 TL'den, 26 farklı ürün bulunduran Mega Ramazan Kolisi de 163,20 TL yerine 99,90 TL'den satışa sunulurken 35 farklı ürünüyle Lüks Ramazan Kolisi, 249,75 TL yerine 149,90 TL'den satılıyor.


İnternetten sipariş imkanı


Firma ayrıca Ramazan kolileri için online marketi CarrefourSA.com üzerinden de sipariş alıyor. Bununla birlikte CarrefourSA Alışveriş Çeki, Kurumsal Hediye kartı ve Elektronik kart ile sevdiklerine hediye almak isteyenlere de farklı seçenekler sunuluyor. - İSTANBUL

Sabancı Holding, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 11:25 Kaynak: İHA

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