Perakende market zincirinde "Taze Hazır Yemek" uygulaması başladı - Son Dakika

Perakende market zincirinde "Taze Hazır Yemek" uygulaması başladı

Marketler zinciri CarrefourSA Türk mutfağının önemli lezzetlerini bir araya toplayarak taze ve hazır yemek uygulaması başlattı.

Perakende market zincirinde
Marketler zinciri CarrefourSA Türk mutfağının önemli lezzetlerini bir araya toplayarak taze ve hazır yemek uygulaması başlattı. Koronavirüs önlemleri ile hijyenik şekilde hazırlanan yemekler sandviç gibi pratik yiyeceklerden salata ve ızgaralara kadar birçok çeşit bulunduruyor. Ayrıca vegan ve vejeteryanlar için de ayrı bir ürün kategorisi hazırlandı.

CARREFOURSA PROFESYONEL ŞEFLERİ EŞLİĞİNDE TAZE LEZZETLER

CarrefourSA marketlerinde yer alacak olan hazır yemekler, 6 aylık bir Ar – Ge çalışması sonucunda ortaya çıktı. Türk gastronomi kültüründe tencere yemeği olarak bilinen lezzetlerden sandviç çeşitlerine, salata ve ızgaralara kadar mönüde 32 çeşit ürün bulunuyor. Tüm ürünlerin ham maddeleri, market içindeki reyonlardan günlük olarak alınıyor. Ürünler, taze bir şekilde müşterilerle buluşurken fiyatları ise 9,95 TL ile 27,95 TL arası değişiyor.

Forum İstanbul Lezzet Arası'nda kurulan merkezi mutfakta CarrefourSA'nın profesyonel şefleri eşliğinde hazırlanan ürünler, üretim süreçlerinin tüm aşamalarında hijyenik koşullarda COVID-19 önlemlerine de dikkat edilerek üretilip hazırlanıyor.  Paketlenen ürünler soğuk zincir kırılmadan satışa sunuluyor.

Mağazada ya da evde ısıtılarak tüketilebilen hazır yiyecekler, tazeliğini koruyarak müşterilerle buluşuyor. Mevsimine göre hazırlanan lezzetlerin yanı sıra vegan ve vejeteryanlara da özel yiyeceklerin yer aldığı taze ürünler, gıdaya uygun ambalajlarla müşterilere sunuluyor.

KORONAVİRÜSE KARŞI TÜM ÖNLEMLER ALINARAK AÇILDILAR

İlki 2019 yılında hizmete giren Lezzet Arası restoranlarından, bugün için MaltepePark, Forum İstanbul, Marmara Forum, MarmaraPark, Fulya, Naitulus, Metropol İstanbul, Bursa Nilüfer, Adana M1, İzmir Balçova, Mersin Palm City, Hilltown Karşıyaka ve Pendik Neomarin olmak üzere toplam 13 adet bulunuyor.

Koronavirüse karşı tüm önlemler alınarak yeniden hizmete başlayan Lezzet Arası çalışanlarının, her gün ateşleri ölçülerek restoranlara girişleri sağlanıyor.?Açık mutfak anlayışı uygulanan Lezzet Arası'nda sosyal mesafeye uygun bir şekilde çalışılıyor.  Her çalışanın 30 dakikada bir el yıkadığı restoranların birçok noktasında el dezenfektanları yer alıyor.??

Yemeklerin servisi, çalışanlar tarafından gerçekleştiriliyor. Salata, tatlı veya mezeler, müşterilere özel olarak paketlenmiş bir şekilde sunuluyor. Kasalarda paravanların yer aldığı, ödemelerin temassız olarak alındığı Lezzet Arası restoranlarında bulaşıklar ise her seferinde 85 derece sıcak suyla endüstriyel tip bulaşık makinelerinde yıkanıyor.


- İstanbul
Perakende market zincirinde Taze Hazır Yemek uygulaması başladı
Perakende market zincirinde Taze Hazır Yemek uygulaması başladı
Perakende market zincirinde Taze Hazır Yemek uygulaması başladı
Perakende market zincirinde Taze Hazır Yemek uygulaması başladı
Perakende market zincirinde Taze Hazır Yemek uygulaması başladı
Perakende market zincirinde Taze Hazır Yemek uygulaması başladı
Perakende market zincirinde Taze Hazır Yemek uygulaması başladı
Perakende market zincirinde Taze Hazır Yemek uygulaması başladı
Perakende market zincirinde Taze Hazır Yemek uygulaması başladı
Perakende market zincirinde Taze Hazır Yemek uygulaması başladı
Perakende market zincirinde Taze Hazır Yemek uygulaması başladı
Perakende market zincirinde Taze Hazır Yemek uygulaması başladı

Sabancı Holding, Carrefour, İstanbul, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 09:53 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Perakende market zincirinde 'Taze Hazır Yemek' uygulaması başladı - Son Dakika

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