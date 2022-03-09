CarrefourSA, Türkiye'nin üreten kadınlarına desteğini sürdürüyor - Son Dakika

CarrefourSA, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Kadın Üreticiler" ile bir araya geldi.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstinye Hiper'de "Kadın Üreticiler" ile buluştu. CarrefourSA'nın bu yıl dördüncüsünü düzenlediği etkinliğe üreticilerinden Pales, Antre Gourmet, Tipi Süt, Beta Gıda, Midterra, Mimi tarım, Mayi Tuz, Ezgi Gıda, Dicleli Gıda, ForFarming, Heybeli'nin Heybeleri, Bursa Yenişehir Yolören Kalkınma Kooperatifi, ShopSA, Norm Tarım, Baysarı Tarım Ürünleri, Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi katıldı.

Yerli üreticileri destekleyerek reyonlarında ürünlerine yer veren CarrefourSA, salgın döneminde bu ürünlerin tedarikini kesmeden müşterileriyle buluşturmaya devam etti ve kadın üreticilerin yanında olmayı sürdürdü.

"Toplumsal cinsiyet eşitliği adına yeni projeler geliştirmeye ve daha çok kadına iş imkanı sağlamaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Üst Yöneticisi (CEO) Kutay Kartallıoğlu, etkinliğin kahramanı olan üretici kadınlarla yürüttükleri iş birliğinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Kalkınmanın temel taşlarından olan toplumsal cinsiyet eşitliği sadece ülkelerin değil, dünya ekonomisinin de iyileştirilmesi için atılması gereken kritik bir adım. Toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumların gelişiminde anahtar rol oynuyor. Bu noktada kadın-erkek dağılım dengesinin şirketimize kattığı değerin farkında olarak, kadın istihdamını artırmak için önemli adımlar atıyoruz. Toplam 10 bin 400 çalışanımızın yüzde 37'si, mevcut yöneticilerimizin de yüzde 26'sı kadın." ifadelerini kullandı.

İşini doğru yapan ve kadınları destekleyen bir şirket olarak sosyal projelere de destek verdiklerini anımsatan Kartallıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeniden Biz' platformu ile iş hayatına yeniden dönmek isteyen kadınları destekliyoruz. Platformda, kadın çalışanlara eğitim programları sunuyor, kariyerlerinde yükselme fırsatı sağlıyoruz. Bunun yanı sıra 'Yönetici Eğitimi Programı'yla, mağazalarda ve genel müdürlükte kariyer fırsatları da sunuyoruz. CarrefourSA olarak, yalnızca kendi çalışanlarımız için değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki üretici kadınları da destekliyoruz; emeklerinin reyonlardan müşterilere ulaşmasına fırsat tanıyoruz. Ticarete atılarak kendi başarı hikayelerini yazmak isteyen girişimcileri ise 'Bayilik' sistemiyle destekliyoruz. 2021 yıl sonu itibarıyla yatırımcısı ve yöneticisi kadın olan 13 tane bayimiz var. Kadın çalışanlarımızla, kadın üreticilerimizle ve kadın bayilerimizle yürüttüğümüz projeler ödüllerle taçlanıyor. Geçtiğimiz hafta Kadın Dostu Markalar ödül töreninden iki ödülle döndük. Özellikle 'Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği' ve 'Kadın Girişimci ve Kadın Gücünün Desteklenmesi' kategorilerinde ödül aldığımız için çok mutluyuz. Biz kadın emeğinin, kadının istihdama katkısının ne demek olduğunu en iyi bilen şirketlerden biriyiz. Toplumsal cinsiyet eşitliği adına yeni projeler geliştirmeye ve daha çok kadına iş imkanı sağlamaya devam edeceğiz."