CarrefourSA ve Chippin'den kolaylık sağlayacak işbirliği

CarrefourSA ve Chippin'den kolaylık sağlayacak işbirliğiMarket alışverişiniz için cüzdan taşımaya sonİSTANBUL - CarrefourSA Tanı'nın geliştirdiği mobil sadakat uygulaması Chippin ile işbirliği yaptı. CarrefourSA müşterilerine tüm alışverişlerinde kullanabilecekleri Chippin uygulaması ile mobil ödeme kolaylığını sunuyor.Teknolojinin gelişmesi ve yeni neslin artık telefonlarını her alanda kullanması ile birlikte dünyada ve Türkiye 'deki şirketler de gelişmelere ayak uyduruyor. Artık cep telefonları vasıtasıyla ödeme yaparak cüzdanlarını taşımak istemeyenler için CarrefourSA, müşterilerine kasalarda kolaylık sağlamak adına Koç Topluluğu şirketlerinden Tanı'nın geliştirdiği mobil ödeme yöntemi olan Chippin ile anlaşma yaptı. Uygulama CarrefourSA'nın tüm kasalarında müşterilerine mobil ödeme kolaylığının yanı sıra avantajlı kampanyalar sunuyor."Müşterilerimize her kanaldan ulaşmaya çalışıyoruz"Müşterilerine her türlü kanaldan ulaşmak istediklerini dile getiren CarrefourSA CRM ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Öner Çelebi , "Biz zaten E-ticaret uygulamalarımızdan gelen müşteri trafiğinin yüzde 80'lere varan çok önemli bir kısmının mobil kanaldan geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu mobilin ve mobil ödemelerin hayatımızda çok önemli bir yer tuttuğunu fark ettik. Mobil ödeme yöntemleri - tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yavaş yavaş hayatımıza giriyor. Buna hem E-ticaret hem de online alışveriş ortamlarında gördüğümüz gibi artık mobil ödeme yöntemlerinin fiziksel mağazalarda da bir ödeme aracı olarak kullanılmaya başlandığını görmeye başladık. Bu yüzden de Chippin uygulamasıyla iş birliğine gittik. İş birliğimiz doğrultusunda uygulamayı kullanan müşterilere ekstra indirimler ve puanlar sağlıyoruz. Müşteriler bu biriktirdikleri puanı bizim marketlerimizde kullanabildikleri gibi Chippin üyesi olan diğer üye iş yerlerinde de diledikleri gibi kullanabiliyorlar" dedi."Şirketler ve müşterileri arasında köprü vazifesi yapıyoruz"Tanı Genel Müdürü Hülya Varlık ise şirketler ve müşterileri arasında bir köprü vazifesi gören çözümler sunduklarını dile getirerek, "Tanı 17 yıldır müşteri ilişkileri yönetimi alanında hizmet veren Türkiye'nin en köklü CRM şirketlerinden. Hizmet verdiğimiz firmaların müşteri veri tabanlarının yönetimi, analizi, kampanya ve sadakat programı yönetimlerini yaparak müşterilerini daha iyi tanımalarını hedefliyoruz. Bu anlamda müşterilerle aralarında bir köprü oluşturduğumuz düşünülebilir. Chippin de bu yönde bir program. Mobile ve mobil ödemeye gerçekten inanan bir şirketiz. Çok uzak değil yakın zamana kadar girdiğimiz herhangi bir kafede-restoranda wifi var mı diye soruyorduk bir süre sonra wifi olmamasına ihtimal vermediğimiz için direkt 'Wifi şifresinin ne olduğunu öğrenebilir miyiz?' şeklinde sormaya başladık. Mobil ödemede hayatımızda bu şekilde ve hızla ilerleyecek bir süre sonra müşteriler 'Mobil ödeme yapabiliyor muyum?' yerine mobil ile ödeme yapmak istediğini iletecek. Dünyanın mobili git gide daha yaygın bir şekilde kullanacağını düşünüyoruz. Bu yaklaşımla yatırımlarımızı devam ettiriyoruz. Programımızı tasarlarken, iç görüler bize gösterdi ki tüketiciler bu tip sadakat programlarını sadece belli yerlerde değil, hayatlarındaki her noktada arzu ediyorken kurumların da bu network programlarının içerisinde var olmak istediklerini gördük. Biz de buradan yola çıkarak öyle bir program tasarlayalım ki tüketici olarak hayatımızın her anında yanımızda olan bir program olsun dedik. uygulama her ödemede geri kazandırma, yaygın markaların yanı sıra lokal alışverişlerde dahi mobil ödeme kolaylığı sağlama ve mobil etkileşim imkanları sunma yönleriyle Türkiye'de sadakat network programlarında bir ilki gerçekleştirdi. Bugün, köşedeki terzi, mahallemizdeki kuaför de üye iş yerimiz. Örneğin bir tüketici mahallesindeki kuru temizleme ya da kuaförde de CarrefourSA'da da alışverişini bu uygulama ile yapabilir. Bu yaklaşımla şu anda 40 farklı sektörde varız ve Chippin'in dijital ekosisteminde müşterileriyle buluşuyoruz" şeklinde konuştu."Bu işbirliğinden müşteriler çok memnun"Uygulamada müşterilerin verdiği puanlar üzerinden CarrefourSA'nın 4,8 aldığını dile getiren Varlık, "Yapmış olduğumuz işbirliği, bir network sadakat programı ile bir gıda perakende zinciri arasındaki ilk mobil ödeme işbirliği. Müşterilerimiz her kasada kolaylıkla ve güvenle mobil ödeme yapabiliyor. Yapılan her işlemden sonra interaktif uygulamalarımız var. Yani yapılan alışverişi puanlıyorlar. Beşli bir skala üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda da CarrefourSA ile yaptığımız iş birliğinden çok memnun olduklarını ifade eden 4,8 puan sonucunu aldık. Yani müşteriler bu uygulamadan ve kolaylıktan mutlu olduklarını gösteriyor" diyerek sözlerini tamamladı.